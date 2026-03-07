Resumen: El Metro de Medellín aplicará tarifa de $0 en varias líneas este 8 de marzo para facilitar la participación ciudadana durante las elecciones.

Así funcionará el Metro de Medellín durante las elecciones de este domingo

El Metro de Medellín tendrá una medida especial este domingo 8 de marzo para facilitar la participación ciudadana en las elecciones legislativas y consultas presidenciales.

El Metro aplicará una tarifa diferencial de cero pesos en varias de sus líneas con el fin de permitir que los ciudadanos puedan desplazarse a los puestos de votación sin costo.

La medida se adoptó en cumplimiento del Acuerdo Metropolitano N.º 03 de 2026, expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que autoriza una tarifa transitoria durante las jornadas electorales de este año.

Con esta iniciativa se busca incentivar la participación democrática y facilitar la movilidad de votantes, jurados y testigos electorales durante la jornada.

De acuerdo con la empresa de transporte, el beneficio estará vigente desde el inicio de la operación comercial de las líneas férreas, que comienza a las 5:00 de la mañana, y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde del mismo domingo.

La tarifa gratuita aplicará en las líneas A y B del sistema férreo, así como en el tranvía de Ayacucho y en varios de los Metrocables que hacen parte de la red de transporte. Entre estos se encuentran las líneas K, J, H, M y P, que conectan sectores como Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho. Estas líneas de cable iniciarán su operación a partir de las 7:00 de la mañana.

Sin embargo, la medida no cobijará todos los servicios del sistema. El beneficio no aplicará para las líneas de buses 1, 2 y O, ni para las rutas integradas o alimentadoras de algunas cuencas operativas. Tampoco estará incluido el cable turístico que conecta con el parque Arví.

Desde la empresa se reiteró que el Metro busca contribuir al desarrollo de la jornada democrática ofreciendo un transporte seguro y confiable que permita a los ciudadanos movilizarse de manera eficiente hacia sus lugares de votación.

Además, la empresa recordó que dentro de la red de transporte está prohibido realizar actividades de proselitismo político o cualquier tipo de propaganda electoral. Estas restricciones incluyen estaciones, trenes, tranvías, cables y demás espacios del sistema.

