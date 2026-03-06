¡Imparable! Luis Díaz guía la goleada del Bayern y ya avisa: «Estaré bien para el Mundial»

Minuto30.com .- El Allianz Arena se rindió una vez más ante el talento colombiano. En la jornada 25 de la Bundesliga, el Bayern Múnich trituró 4-1 al Borussia Mönchengladbach, consolidando un liderato que parece inalcanzable. El gran arquitecto de la victoria fue Luis “Lucho” Díaz, quien con un gol y una asistencia llegó a la estratosférica cifra de 36 participaciones directas en gol en lo que va del torneo alemán.

Con este resultado, el “Gigante de Baviera” le saca ya 14 puntos de ventaja al Borussia Dortmund, dejando la mesa servida para un nuevo título liguero.

Crónica de una exhibición: El “Show” de Lucho

Desde el pitazo inicial, el Bayern pulverizó la zona defensiva del Gladbach. La resistencia visitante duró 32 minutos, hasta que Leon Goretzka filtró un pase quirúrgico para que Luis Díaz definiera con la frialdad de un “killer” y abriera el marcador.

Pero el guajiro no solo marca; también asiste. Antes de irse al descanso (minuto 45+1), Díaz desbordó por su costado y puso un centro preciso para que Konrad Laimer mandara el balón al fondo de la red. El 2-0 parcial enviaba al Bayern a los camerinos con el partido bajo control.

Segundo tiempo: Goleada y rotación

El complemento fue un trámite para los locales. Al minuto 55, Rocco Reitz vio la tarjeta roja, dejando al Gladbach con diez hombres. Dos minutos después, Jamal Musiala cambió un penal por gol para el 3-0. Con el deber cumplido, el técnico bávaro decidió darle descanso a su estrella colombiana al minuto 61, pensando en el apretado calendario europeo ¿o tal vez una pequeña molestia del colombiano?.

Ya sin Díaz en cancha, Nicolas Jackson puso el 4-0 al minuto 79. Sobre el final (89′), Wael Mohya descontó para la visita, sellando el 4-1 definitivo.

🇨🇴 “Modo Selección”: La mente de Lucho en el Mundial

Tras ser elegido la figura del partido, el atacante de Barrancas, La Guajira, dejó una frase que ilusiona a todo un país. A pesar de la intensidad de la temporada en Europa, su prioridad está clara: la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

“Hay que tratar de recuperarse bien. Sé que voy a estar bien físicamente para el Mundial”, puntualizó Díaz ante la prensa alemana, dejando claro que su preparación física está enfocada en llegar en plenitud a la cita orbital.

GOL DE LUIS DIAZ

¡¡UNA LOCURA TODO!! ¡¡ASISTENCIA MÁGICA DE GORETZKA QUE LA PINCHÓ Y VOLEA INFERNAL DE LUCHO DÍAZ PARA EL 1-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE EL BORUSSIA MONCHENGLADBACH!! 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/L7kyUXaCHa — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

ASISTENCIA DE LUIS DIAZ

Lucho Díaz le dijo "tomá y hacelo" a Laimer, que marcó el 2-0 del Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach… ¿Para festejar? ¡A BAILAR CON EL GUAJIRO! 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hzEVnb8Qkl — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

LUIS DIAZ CONFIRMA QUE VA A LLEGAR “BIEN” AL MUNDIAL