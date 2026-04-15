¡Nueva sede! Medellín entrega moderna sede al Ejército para fortalecer justicia militar

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Alcaldía de Medellín entregó nueva sede al Ejército con inversión de $20.000 millones para fortalecer la justicia penal militar.

La Alcaldía de Medellín entregó una moderna sede al Ejército Nacional con el objetivo de fortalecer la justicia penal militar y mejorar la articulación institucional en materia de seguridad.

La nueva infraestructura, ubicada en el occidente de la ciudad, contó con una inversión cercana a los $20.000 millones y está destinada a fortalecer las capacidades de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, así como de la Justicia Penal Militar y el Centro de Familia Militar.

El proyecto incluyó la construcción y dotación de un edificio de 1.546 metros cuadrados, distribuido en dos bloques de tres niveles conectados por una estructura metálica.

En este espacio se habilitaron áreas para archivo central, salas de audiencias, consultorios, oficinas administrativas y zonas de atención al usuario.

Lea también: Representante electo Luis Guillermo Patiño respalda declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además, la obra incorporó sistemas eléctricos, hidrosanitarios, telecomunicaciones y equipamiento especializado que permitirá optimizar los procesos documentales, administrativos y judiciales.

Con la entrega oficial, el Ejército Nacional asumirá la operación de estas instalaciones, que permitirán mejorar la gestión documental, agilizar los procesos judiciales militares y fortalecer la atención a la comunidad.

Esta obra se suma a las inversiones estratégicas de la alcaldía orientadas a reforzar la seguridad, la justicia y la convivencia en Medellín.

Más noticias de Medellín