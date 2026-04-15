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    ¡Nueva sede! Medellín entrega moderna sede al Ejército para fortalecer justicia militar

    La ciudad entregó una moderna sede al Ejército para fortalecer la justicia penal militar y mejorar la atención a la comunidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Nueva sede! Medellín entrega moderna sede al Ejército para fortalecer justicia militar
    Foto de cortesía.
    ¡Nueva sede! Medellín entrega moderna sede al Ejército para fortalecer justicia militar

    Resumen: Alcaldía de Medellín entregó nueva sede al Ejército con inversión de $20.000 millones para fortalecer la justicia penal militar.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín entregó una moderna sede al Ejército Nacional con el objetivo de fortalecer la justicia penal militar y mejorar la articulación institucional en materia de seguridad.

    La nueva infraestructura, ubicada en el occidente de la ciudad, contó con una inversión cercana a los $20.000 millones y está destinada a fortalecer las capacidades de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, así como de la Justicia Penal Militar y el Centro de Familia Militar.

    El proyecto incluyó la construcción y dotación de un edificio de 1.546 metros cuadrados, distribuido en dos bloques de tres niveles conectados por una estructura metálica.

    En este espacio se habilitaron áreas para archivo central, salas de audiencias, consultorios, oficinas administrativas y zonas de atención al usuario.

    ¡Nueva sede! Medellín entrega moderna sede al Ejército para fortalecer justicia militar

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Además, la obra incorporó sistemas eléctricos, hidrosanitarios, telecomunicaciones y equipamiento especializado que permitirá optimizar los procesos documentales, administrativos y judiciales.

    Con la entrega oficial, el Ejército Nacional asumirá la operación de estas instalaciones, que permitirán mejorar la gestión documental, agilizar los procesos judiciales militares y fortalecer la atención a la comunidad.

    Esta obra se suma a las inversiones estratégicas de la alcaldía orientadas a reforzar la seguridad, la justicia y la convivencia en Medellín.

    ¡Nueva sede! Medellín entrega moderna sede al Ejército para fortalecer justicia militar

    Foto de cortesía.

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