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    ¡Pilas! El Metro cambia horarios por la Feria de las Flores: habrá servicio hasta medianoche

    El Metro de Medellín tendrá horarios especiales durante la Feria de las Flores, con extensión del servicio y cambios para bicicletas, mascotas y el Metrocable Arví.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pilas! El Metro cambia horarios por la Feria de las Flores: habrá servicio hasta medianoche

    Resumen: El Metro de Medellín tendrá horarios especiales durante la Feria de las Flores, con extensión del servicio y cambios para bicicletas, mascotas y el Metrocable Arví.

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    El Metro de Medellín anunció una serie de ajustes temporales en su operación comercial con motivo de la Feria de las Flores 2026, que se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto. Las modificaciones buscan facilitar la movilidad de los asistentes a los diferentes eventos programados durante la tradicional celebración de la ciudad.

    Uno de los principales cambios será el viernes 31 de julio, cuando las líneas A y B extenderán su servicio hasta las 12:00 de la medianoche. La medida permitirá que quienes participen en las actividades de apertura de la Feria de las Flores puedan regresar a sus hogares con mayor comodidad y seguridad utilizando el sistema de transporte masivo.

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    El sábado 1 de agosto, durante la Feria a Ritmo de Bicicleta, el Metro de Medellín ampliará el horario para el ingreso de bicicletas convencionales. Ese día, los usuarios podrán acceder con sus bicicletas entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, una hora más de lo habitual. En la tarde, el ingreso continuará en el horario establecido por el reglamento del usuario, entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m.

    Por su parte, el domingo 2 de agosto, con motivo de la Caminata Canina y de Mascotas que iniciará en la estación Estadio, el ingreso de animales de compañía estará permitido entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Las mascotas deberán cumplir con las condiciones habituales de acceso y viaje definidas por el sistema.

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    Otra de las novedades será la operación del Metrocable Arví (línea L), que prestará servicio con normalidad el martes 4 de agosto, fecha en la que tradicionalmente se suspende la operación para realizar labores de mantenimiento.

    Finalmente, el Metro de Medellín invitó a los usuarios a planear sus desplazamientos con anticipación, mantener recargado su medio de pago, respetar las normas del sistema y seguir las indicaciones del personal para garantizar una movilidad segura y una mejor experiencia de viaje durante la Feria de las Flores.

    ¡Pilas! El Metro cambia horarios por la Feria de las Flores: habrá servicio hasta medianoche

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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