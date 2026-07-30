Resumen: El Metro de Medellín tendrá horarios especiales durante la Feria de las Flores, con extensión del servicio y cambios para bicicletas, mascotas y el Metrocable Arví.

¡Pilas! El Metro cambia horarios por la Feria de las Flores: habrá servicio hasta medianoche

El Metro de Medellín anunció una serie de ajustes temporales en su operación comercial con motivo de la Feria de las Flores 2026, que se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto. Las modificaciones buscan facilitar la movilidad de los asistentes a los diferentes eventos programados durante la tradicional celebración de la ciudad.

Uno de los principales cambios será el viernes 31 de julio, cuando las líneas A y B extenderán su servicio hasta las 12:00 de la medianoche. La medida permitirá que quienes participen en las actividades de apertura de la Feria de las Flores puedan regresar a sus hogares con mayor comodidad y seguridad utilizando el sistema de transporte masivo.

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El sábado 1 de agosto, durante la Feria a Ritmo de Bicicleta, el Metro de Medellín ampliará el horario para el ingreso de bicicletas convencionales. Ese día, los usuarios podrán acceder con sus bicicletas entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, una hora más de lo habitual. En la tarde, el ingreso continuará en el horario establecido por el reglamento del usuario, entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m.

Por su parte, el domingo 2 de agosto, con motivo de la Caminata Canina y de Mascotas que iniciará en la estación Estadio, el ingreso de animales de compañía estará permitido entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Las mascotas deberán cumplir con las condiciones habituales de acceso y viaje definidas por el sistema.

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Otra de las novedades será la operación del Metrocable Arví (línea L), que prestará servicio con normalidad el martes 4 de agosto, fecha en la que tradicionalmente se suspende la operación para realizar labores de mantenimiento.

Finalmente, el Metro de Medellín invitó a los usuarios a planear sus desplazamientos con anticipación, mantener recargado su medio de pago, respetar las normas del sistema y seguir las indicaciones del personal para garantizar una movilidad segura y una mejor experiencia de viaje durante la Feria de las Flores.

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