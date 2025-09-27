Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Ojo hinchas! El Metro de Medellín alargará servicio por el clásico Nacional vs. Millonarios

El Metro de Medellín confirmó que este sábado 27 de septiembre se realizará una extensión especial de su servicio comercial debido al clásico entre Atlético Nacional y Millonarios.

La medida busca facilitar la movilidad de los hinchas y garantizar un retorno seguro tras la jornada futbolera en el estadio Atanasio Girardot.

El sistema de transporte informó que el horario se prolongará hasta las 11:20 p.m., exclusivamente para el ingreso en la estación Estadio entre las 10:50 p.m. y las 11:20 p.m..

En el resto de estaciones y paradas solo estará habilitada la salida de usuarios, con el fin de controlar el flujo y evitar congestiones.

La extensión incluye la conexión con las líneas de cables aéreos K, J, P, H y M, además del tranvía (línea T), garantizando la transferencia con los últimos trenes. Sin embargo, aclararon que la medida no aplicará para el Metrocable línea L (Arví), ni para las rutas de buses 1, 2, O y las cuencas 3 y 6.

El Metro hizo un llamado a los pasajeros para que se aseguren de tener cargado el medio de pago antes de ingresar, con el fin de agilizar el proceso y evitar retrasos.

Además, insistieron en la importancia de vivir el partido con tranquilidad y respeto, promoviendo la cultura Metro como parte de la experiencia.

