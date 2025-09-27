¡Ojo hinchas! El Metro de Medellín alargará servicio por el clásico Nacional vs. Millonarios

Resumen: El Metro de Medellín extenderá su servicio hasta las 11:20 p.m. por el clásico Nacional vs. Millonarios. Conoce detalles de estaciones, cables y restricciones.
El Metro de Medellín confirmó que este sábado 27 de septiembre se realizará una extensión especial de su servicio comercial debido al clásico entre Atlético Nacional y Millonarios.
La medida busca facilitar la movilidad de los hinchas y garantizar un retorno seguro tras la jornada futbolera en el estadio Atanasio Girardot.
El sistema de transporte informó que el horario se prolongará hasta las 11:20 p.m., exclusivamente para el ingreso en la estación Estadio entre las 10:50 p.m. y las 11:20 p.m..
En el resto de estaciones y paradas solo estará habilitada la salida de usuarios, con el fin de controlar el flujo y evitar congestiones.
La extensión incluye la conexión con las líneas de cables aéreos K, J, P, H y M, además del tranvía (línea T), garantizando la transferencia con los últimos trenes. Sin embargo, aclararon que la medida no aplicará para el Metrocable línea L (Arví), ni para las rutas de buses 1, 2, O y las cuencas 3 y 6.
El Metro hizo un llamado a los pasajeros para que se aseguren de tener cargado el medio de pago antes de ingresar, con el fin de agilizar el proceso y evitar retrasos.
Además, insistieron en la importancia de vivir el partido con tranquilidad y respeto, promoviendo la cultura Metro como parte de la experiencia.