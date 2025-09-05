Resumen: El Metro de Medellín tendrá un horario especial del Metro este domingo 7 de septiembre. Las líneas A, B y T comenzarán a operar desde las 4:30 a. m. por la Maratón Medellín.

¡Ojo! El Metro de Medellín tendrá horario especial este domingo por la maratón

El Metro de Medellín anunció que este domingo, 7 de septiembre, operará con un horario especial para facilitar la movilidad de los miles de atletas y espectadores que se darán cita en el evento deportivo.

Las líneas de trenes A (Niquía – La Estrella), B (San Antonio – San Javier) y la línea de tranvía T (San Antonio – Oriente) iniciarán su servicio comercial a las 4:30 a.m., una hora más temprano de lo habitual en domingos y festivos.

Esta medida se toma con el fin de que los participantes puedan llegar a tiempo a los puntos de salida de las diferentes categorías (10K, 21K y 42K).

Para el resto de las líneas del sistema, no habrá cambios en la operación. Las líneas de buses (1, 2, Y y O) y los metrocables (H, J, K, L, M y P) funcionarán en su horario habitual de domingos y festivos.

La entidad hace un llamado a la ciudadanía para que tenga en cuenta este horario especial del Metro a la hora de planificar sus viajes y así evitar los cierres viales que se implementarán en la ciudad debido a la maratón.

El sistema es una de las mejores opciones para movilizarse de manera eficiente y segura en medio de este gran evento deportivo.

