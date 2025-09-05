Envigado Fútbol Club, la ‘cantera de héroes’, sacó pecho tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Y no es para menos, los tres protagonistas de los goles que sellaron el tan anhelado paso a la cita orbital tienen ‘sangre’ naranja.

A través de las redes sociales, Envigado destacó precisamente el hecho, no sin antes tirar vainazos a quienes los critican por la casi segura caída a la primera B.

“Nos llamaron equipo chico. Dijeron que no teníamos historia, que estábamos condenados a la B. Nos señalaron como un club sin ruido, sin peso, sin brillo”, arranca el mensaje.

«Nos llamaron equipo chico»: Envigado FC sacó pecho por la clasificación al Mundial

Sin embargo, el club destacó sus aportes a la séptima clasificación a un Mundial. “Desde esta tierra naranja seguimos sembrando silenciosamente lo que hoy hace rugir a todo un país”.

Y es que James con el primer gol, Jhon Córdoba con el segundo, tras asistencia de Juan Fernando Quintero que marcó también el tercero, quedó impreso el ADN de la ‘Cantera de Héroes’.

El mensaje en sus redes fue contundente: “Envigado no solo resiste. Envigado aporta, forma y eleva el talento que hoy pone a Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026”.

Finalmente mandaron un mensaje muy definido. “Pequeños nos dijeron. Gigantes respondimos. Aquí nadie se rinde”.

