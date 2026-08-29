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Resumen: El Gobierno nacional terminó las mesas de diálogo de paz con disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

El presidente De la Espriella termina las mesas de diálogo con disidencias de las Farc y las ACSN

El presidente Abelardo De La Espriella oficializó el desmantelamiento de varios de los procesos de diálogo que habían sido instalados durante la administración de Gustavo Petro bajo el marco de la paz total.

Mediante una serie de resoluciones firmadas el pasado 28 de agosto, el Ejecutivo dio por terminadas las mesas de conversación con dos facciones de las disidencias de las Farc, así como el espacio sociojurídico que se adelantaba con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’.

La primera mesa cerrada formalmente corresponde a la del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, estructura liderada por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.

A través de la Resolución 343, el Gobierno justificó el desmantelamiento de este espacio por la falta de voluntad de paz e incumplimientos a los acuerdos del quinto ciclo, dejando sin efecto las decisiones de 2023 y revocando el nombramiento de la delegación gubernamental encabezada por Gloria Quiceno Acevedo.

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El Ejecutivo aplicó la misma medida para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), antigua facción vinculada a la Segunda Marquetalia, mediante la Resolución 346.

De igual forma, en el caso de las ACSN, se cancelaron los reconocimientos a nueve de sus voceros y se ordenó reactivar sus órdenes de captura.

Esta determinación se suma a la cancelación de estatus a cabecillas como Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, quienes ya enfrentan órdenes de extradición hacia Estados Unidos.

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