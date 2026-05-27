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Resumen: El Metro de Medellín tendrá tarifa cero este domingo 31 de mayo por las elecciones presidenciales. La medida aplicará hasta las 6:00 p.m.

Así funcionará el Metro de Medellín este domingo de elecciones

El Metro de Medellín anunció cómo será la operación especial de sus diferentes líneas durante este domingo 31 de mayo, jornada en la que se desarrollarán las elecciones presidenciales en Colombia.

La principal medida será la aplicación de la tarifa cero en varios servicios del sistema para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

Según informó la empresa, la tarifa cero estará habilitada desde el inicio de la operación comercial y se mantendrá hasta las 6:00 de la tarde. La decisión se da en cumplimiento del Acuerdo Metropolitano número 3 de 2026 emitido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, confirmó que la medida busca garantizar una movilidad más ágil durante la jornada democrática y promover la participación de los votantes en todo el Valle de Aburrá.

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De acuerdo con la programación oficial, las líneas A y B de trenes, el tranvía y los metrocables H, J, K, M y P operarán con horario habitual. También funcionarán las líneas de buses integrados 1, 2 y O, aunque estas últimas no harán parte de la tarifa cero.

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La línea L de Arví tendrá operación comercial entre las 8:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde y tampoco estará incluida dentro del beneficio. Además, el Metro informó que la gratuidad no aplicará en las cuencas 3 y 6.

El sistema ferroviario invitó a los usuarios a planear con anticipación sus desplazamientos y consultar los horarios establecidos para cada línea.

Las autoridades esperan una alta movilización de pasajeros durante las elecciones presidenciales, especialmente en estaciones cercanas a puestos de votación.

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