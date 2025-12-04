Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El Metro de Medellín se pega la trasnochada en diciembre: extenderá horarios para facilitar la movilidad

Durante este diciembre, los horarios del Metro de Medellín tendrán cambios especiales para facilitar la movilidad de miles de usuarios del Valle de Aburrá.

La empresa anunció extensiones nocturnas, ajustes en días festivos y recomendaciones clave para garantizar desplazamientos ágiles, seguros y sostenibles durante esta temporada.

El Metro de Medellín confirmó que los viernes 5, sábado 6, viernes 12, sábado 13, viernes 19 y sábado 20 de diciembre se extenderá la operación comercial hasta las 12:00 de la noche en las líneas A, B, T, H, J, K, M y P, además de mantener todas las transferencias activas.

Esta ampliación busca responder al incremento de viajes propios de la época decembrina y ofrecer más alternativas de retorno a casa.

Sin embargo, la entidad aclaró que las líneas de buses 1, 2, O, y los alimentadores de Cuencas 3 y 6, no tendrán extensión horaria.

Cambios puntuales del 24 y 31 de diciembre

Para las celebraciones navideñas y de fin de año, el Metro informó que el miércoles 24 y 31 de diciembre la operación comercial concluirá a las 10:00 de la noche, garantizando la conexión con las líneas troncales y cables.

Inicio más temprano el 25 de diciembre y 1 de enero

Los días festivos 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, la red Metro iniciará operación a las 5:00 de la mañana en las líneas A, B, T, 1, 2 y O. Los cables aéreos conservarán el horario habitual de domingos y festivos.

La empresa recomendó a los usuarios recargar previamente su tarjeta Cívica o app para agilizar el acceso en estaciones, y recordó la importancia de mantener la Cultura Metro en todos los trayectos.

Estos ajustes buscan facilitar la movilidad de los ciudadanos en una temporada que, históricamente, presenta alta demanda de transporte público.

