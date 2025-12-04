Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan en un nuevo y trascendental Clásico Paisa, válido por la Fecha 5 del Grupo A de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Colombiana 2025-II.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El partido contará con el arbitraje de Wilmar Roldán como central, asistido por John León y Jhon Gallego, ambos de Caldas.

El cuerpo arbitral se completa con Alejandro Moncada de Antioquia como cuarto árbitro, y Leonard Mosquera de Antioquia y Stivenson Celeita de Bogotá en el VAR y AVAR, respectivamente.

Este nuevo duelo enmarca el historial que, a nivel global contra el Medellín, registra 341 partidos jugados, con 135 victorias, 109 empates y 97 derrotas. En cuanto a goles, Nacional ha marcado 465 y ha recibido 397.

Al revisar solo el historial en Liga, se han disputado 324 partidos, con 129 victorias, 106 empates y 89 derrotas.

Como local en Liga, Nacional ha jugado 163 veces contra su rival de patio, sumando 73 victorias, 51 empates y 39 derrotas.

¡El verde manda! Estos son algunos números de Atlético Nacional contra el DIM previo al clásico 342

El enfrentamiento en la instancia de cuadrangulares semifinales ha sido más parejo. En total se han disputado 11 juegos.

De esos 11 enfrentamientos han sido 4 victorias para el verde paisa, 4 empates y un total de 3 derrotas.

En la fase de cuadrangulares, del 2002 al 2025, el verde ha convertido 13 goles y ha recibido 15 para un rendimiento del 48%.

Las últimas cinco victorias de Atlético Nacional en casa por Liga ante Independiente Medellín han sido el más reciente juego 5 vs 2 en la fase de todos contra todos.

Luego hay que saltar hasta el 6 de octubre de 2022 para ver una nueva victoria verdolaga, en esa ocasión con marcador 3 vs 2.

En ese mismo 2022, el 6 de marzo el verde derrotó de local al DIM 2-0; el 25 de agosto de 2019, el verde paisa venció al Poderoso, 5 vs 2 y el 24 de abril de 2019 la victoria a favor fue 1-0.

Más noticias de Atlético Nacional