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Resumen: Alias 'Pablo' fue capturado en El Bagre por orden judicial. Es señalado de ser presunto cabecilla urbano de una estructura criminal y de participar en homicidios y secuestros.

¡Lo agarraron! Alias ‘Pablo’, hombre clave en una estructura ligada a secuestros y asesinatos en el Bajo Cauca antioqueño

La captura de alias ‘Pablo’ representa un nuevo golpe contra las estructuras criminales que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño.

El hombre fue detenido mediante orden judicial en un operativo adelantado por la Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con apoyo del Ejército Nacional.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Pablo’ deberá responder por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidios selectivos y secuestro.

Además, la investigación lo señala como presunto cabecilla urbano de la estructura criminal Uldar Cardona Rueda en los municipios de El Bagre y Zaragoza.

Según el proceso investigativo, el capturado estaría vinculado con varios hechos violentos ocurridos en el Bajo Cauca. Entre ellos figura el secuestro, tortura y desaparición forzada de José Manuel, registrado el 3 de febrero de 2023 en Zaragoza.

También se le atribuye el secuestro de una mujer ocurrido durante 2023 en El Bagre y el secuestro seguido del homicidio de Arley Duván, hecho ocurrido el 11 de julio de 2023 en Zaragoza.

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Las autoridades indicaron que alias ‘Pablo’ haría parte del componente criminal focalizado de esa estructura ilegal y que tendría una trayectoria delincuencial superior a ocho años.

De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, presuntamente habría participado en la planeación y ejecución de diferentes acciones criminales que afectaban la seguridad y la convivencia en El Bagre y Zaragoza.

Con esta captura, la Policía Nacional aseguró que continúa adelantando acciones para debilitar las capacidades de las organizaciones delincuenciales que operan en Antioquia.

Asimismo, reiteró que seguirá trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y fortalecer la seguridad de las comunidades del departamento.

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