¡El Metro se suma! Medellín celebra el Día del Transporte Público

Resumen: Metro de Medellín se une al Día Mundial del Transporte Público, destacando su impacto en movilidad y sostenibilidad.

El transporte público es protagonista este 17 de abril con la primera conmemoración del Día Mundial del Transporte Público, una iniciativa internacional que busca destacar la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana de las ciudades. En Medellín, el Metro anunció su participación en esta jornada global.

De acuerdo con su gerente, Tomás Elejalde, esta fecha no solo es una oportunidad para conmemorar, sino también para reflexionar sobre el papel que cumple el transporte en la movilidad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.

El directivo resaltó que el sistema de la ciudad se ha consolidado como un modelo integrado, con diferentes modos como trenes, tranvías, cables aéreos y buses articulados, lo que permite conectar múltiples territorios y facilitar el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales.

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La iniciativa es promovida por la Unión Internacional de Transporte Público, entidad que impulsa esta celebración a nivel mundial con el objetivo de visibilizar los beneficios sociales, ambientales y económicos del transporte público, así como su contribución a la sostenibilidad.

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Según lo planteado en esta jornada, el enfoque va más allá de la movilidad, resaltando cómo estos sistemas permiten la integración de comunidades, la reducción de emisiones contaminantes y el fortalecimiento del bienestar colectivo.

Desde el Metro de Medellín se destacó que millones de usuarios utilizan anualmente el sistema, lo que reafirma su impacto en la transformación urbana y social de la ciudad.

Asimismo, se espera que esta conmemoración se consolide en los próximos años como un espacio de reconocimiento a la importancia del transporte público en el desarrollo de las ciudades.

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