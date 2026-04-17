Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡El Metro se suma! Medellín celebra el Día del Transporte Público

    El transporte público toma protagonismo este 17 de abril. Medellín se suma a una celebración global que resalta su impacto en la vida diaria.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡El Metro se suma! Medellín celebra el Día del Transporte Público

    Resumen: Metro de Medellín se une al Día Mundial del Transporte Público, destacando su impacto en movilidad y sostenibilidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El transporte público es protagonista este 17 de abril con la primera conmemoración del Día Mundial del Transporte Público, una iniciativa internacional que busca destacar la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana de las ciudades. En Medellín, el Metro anunció su participación en esta jornada global.

    De acuerdo con su gerente, Tomás Elejalde, esta fecha no solo es una oportunidad para conmemorar, sino también para reflexionar sobre el papel que cumple el transporte en la movilidad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.

    El directivo resaltó que el sistema de la ciudad se ha consolidado como un modelo integrado, con diferentes modos como trenes, tranvías, cables aéreos y buses articulados, lo que permite conectar múltiples territorios y facilitar el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales.

    Le puede interesar: ¡Más vigilancia en colegios! Autoridades intensifican operativos por riñas entre jóvenes

    La iniciativa es promovida por la Unión Internacional de Transporte Público, entidad que impulsa esta celebración a nivel mundial con el objetivo de visibilizar los beneficios sociales, ambientales y económicos del transporte público, así como su contribución a la sostenibilidad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Según lo planteado en esta jornada, el enfoque va más allá de la movilidad, resaltando cómo estos sistemas permiten la integración de comunidades, la reducción de emisiones contaminantes y el fortalecimiento del bienestar colectivo.

    Desde el Metro de Medellín se destacó que millones de usuarios utilizan anualmente el sistema, lo que reafirma su impacto en la transformación urbana y social de la ciudad.

    Asimismo, se espera que esta conmemoración se consolide en los próximos años como un espacio de reconocimiento a la importancia del transporte público en el desarrollo de las ciudades.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.