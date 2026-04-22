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    Así operará el Metro de Medellín por concierto de Ryan Castro este fin de semana

    Habrá cambios importantes en el servicio del Metro Medellín este fin de semana. Horarios extendidos y estaciones con restricciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Así operará el Metro de Medellín por concierto de Ryan Castro este fin de semana

    Resumen: Metro Medellín operará de forma continua y ajustará estaciones por concierto en la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Metro Medellín anunció cambios en su operación habitual con motivo de un evento masivo en la ciudad, lo que implicará ajustes en horarios y en el ingreso y salida de usuarios durante el fin de semana.

    De acuerdo con la información oficial del Metro de Medellín, el sistema funcionará de manera continua entre el sábado 25 y el domingo 26 de abril en las líneas A y B, como parte de una extensión del servicio por un concierto programado en la ciudad.

    Uno de los principales cambios en el Metro Medellín será la operación de la estación Estadio, que a partir de las 11:00 de la noche estará habilitada únicamente para el ingreso de pasajeros. Esta medida busca facilitar la movilización de asistentes al evento y evitar congestiones en el sistema.

    Además, desde las 2:30 de la madrugada y hasta el inicio del servicio regular del domingo, el ingreso de usuarios se permitirá exclusivamente por las estaciones Acevedo y Tricentenario, lo que implica restricciones en otros puntos del sistema durante ese horario.

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    En cuanto a la salida de pasajeros, se informó que entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana solo se podrá realizar por estaciones de las líneas A y B, con algunas excepciones donde no estará habilitada esta opción. Entre estas se encuentran estaciones como Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta.

    El sistema también recomendó a los usuarios recargar con anticipación la tarjeta Cívica, teniendo en cuenta que los puntos de venta estarán disponibles hasta las 11:00 de la noche.

    Estas medidas buscan garantizar una operación organizada y segura durante el evento, así como facilitar el desplazamiento de miles de personas que se movilizarán en la ciudad durante ese fin de semana.

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