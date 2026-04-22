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Resumen: Capturado hombre de 67 años en Kennedy, Bogotá, por abuso sexual de cuatro menores. El sujeto intimidaba a las víctimas con alimentos para asegurar su silencio.

Cae adulto mayor por actos sexuales contra cuatro niños de 4, 5, 6 y 7 años en Bogotá

En un operativo contundente liderado por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró la captura de un adulto mayor de 67 años, señalado como el presunto responsable de someter a vejámenes sexuales a cuatro menores de edad en la localidad de Kennedy.

El ciudadano fue detenido mediante una orden judicial emitida por el Juzgado 43 Penal Municipal, tras un proceso de recolección de pruebas coordinado con la Fiscalía General de la Nación.

Según el reporte oficial, las víctimas son cuatro niños de apenas 4, 5, 6 y 7 años de edad, quienes tienen vínculos de consanguinidad al ser primos.

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El sujeto alquilaba habitaciones a familias extranjeras, lo que le facilitaba el acceso y contacto permanente con los menores en un inmueble de su propiedad.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que el investigado aprovechaba las jornadas laborales de las madres y los momentos de soledad de los niños para realizar tocamientos indebidos.

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El expediente detalla que el hombre utilizaba alimentos para persuadir a las víctimas y, posteriormente, las amedrentaba asegurándoles que, si relataban lo sucedido, dejaría de suministrarles los productos comestibles con los que se ganaba su confianza.

La desarticulación de esta conducta delictiva, que según las pesquisas se venía presentando de manera reiterada desde hace aproximadamente un año, fue posible gracias a la valentía de uno de los menores.

Tras las audiencias concentradas y la presentación del material probatorio por parte de las familias afectadas, el juez de control de garantías determinó dictar medida de aseguramiento en centro carcelario para el adulto mayor.

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea 123 para combatir estos crímenes que vulneran la integridad de la infancia en Bogotá.

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