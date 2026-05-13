Resumen: El Metro de Medellín anunció operación especial y extensión horaria por el concierto de Maluma en Plaza Botero este 14 de mayo de 2026.

Ojo si va al concierto de Maluma: el Metro cambiará horarios y accesos este 14 de mayo

El Metro de Medellín anunció una operación especial para este jueves 14 de mayo debido al concierto gratuito de Maluma que se realizará en Plaza Botero, en el centro de la ciudad. La medida busca facilitar la movilidad de miles de asistentes que se espera lleguen al evento programado desde las 4:00 de la tarde.

Según informó el Metro, las líneas A y B extenderán su servicio comercial hasta las 11:30 de la noche. Sin embargo, la operación tendrá modificaciones importantes que los usuarios deberán tener en cuenta antes de desplazarse hacia el concierto.

Uno de los principales cambios anunciados es que, después de las 11:00 p.m., la única estación habilitada para el ingreso de pasajeros será Parque Berrío, debido a la cercanía con Plaza Botero, lugar donde estará ubicada la tarima principal entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.

Mientras tanto, para la salida de usuarios sí estarán disponibles varias estaciones de las líneas A y B. Entre ellas aparecen Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. También estarán habilitadas las estaciones Estadio, Santa Lucía y San Javier.

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El Metro recomendó a los asistentes realizar la recarga anticipada de la tarjeta Cívica para evitar congestiones al finalizar el evento. Además, recordó que los puntos de venta y recarga funcionarán únicamente hasta las 11:00 de la noche.

La operación especial del Metro hace parte del plan logístico preparado para el concierto de Maluma, uno de los eventos masivos que se desarrollará en el centro de Medellín y que contará con acompañamiento de diferentes autoridades para garantizar movilidad, seguridad y control del espacio público.

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