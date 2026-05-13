Alias ‘Lindolfo’ busca salir de prisión y prende la polémica en Medellín

Resumen: Alias ‘Lindolfo’, exintegrante de La Oficina, busca obtener libertad condicional mientras participa en el proceso de paz urbana del Valle de Aburrá.

Nuevos movimientos judiciales alrededor de Sebastián, conocido con el alias de ‘Lindolfo’, volvieron a generar debate en Medellín luego de conocerse que el exintegrante de la estructura criminal La Oficina estaría insistiendo en obtener la libertad condicional mientras participa en el proceso de paz urbana del Valle de Aburrá.

El nombre de alias ‘Lindolfo’, condenado por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, apareció nuevamente en registros judiciales relacionados con el cumplimiento de su condena en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Según se conoció, su defensa interpuso un recurso de apelación luego de que anteriormente fuera negada la solicitud de libertad condicional.

El expediente regresó recientemente al despacho encargado de la ejecución de penas para estudiar nuevamente la petición presentada por el abogado del condenado, quien cumple una pena cercana a los 19 años de prisión tras haber sido capturado en 2018.

La situación volvió a encender cuestionamientos en sectores políticos y de seguridad de Medellín debido a la posibilidad de que algunos delegados vinculados al espacio sociojurídico de la mesa de paz urbana puedan acceder a beneficios adicionales mientras participan en dicho proceso.

Lea también: Feminicidio en la Comuna 8: Asesinada a golpes, delante de su hijo, por quien sería su pareja sentimental

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Uno de los que se pronunció sobre el tema fue el concejal Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de Medellín, quien semanas atrás aseguró que existirían movimientos jurídicos orientados a lograr la salida de ‘Lindolfo’. Según expresó, personas cercanas al exjefe criminal estarían preparando escenarios para una eventual recuperación de su libertad.

Además del recurso relacionado con la libertad condicional, dentro del proceso judicial también se reconoció una reducción de pena equivalente a varios días por actividades laborales realizadas dentro del centro penitenciario, beneficio contemplado en el sistema penitenciario colombiano.

La participación de algunos privados de la libertad en la mesa de paz urbana ha sido objeto de discusión pública en Medellín, especialmente por los posibles alcances jurídicos y penitenciarios que podrían derivarse de estos espacios de diálogo impulsados en el Valle de Aburrá.

Por ahora, será el despacho judicial correspondiente el encargado de resolver la apelación y definir si alias ‘Lindolfo’ puede acceder o no a la libertad condicional solicitada por su defensa.

Más noticias de Medellín