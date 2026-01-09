Metro de Medellín se pone verde: recibe certificación de carbono neutral tras 30 años de operación

Resumen: El Metro de Medellín fue certificado como carbono neutral por el Icontec, destacando su uso de energía limpia y su compromiso ambiental.

El sistema de transporte masivo de Medellín dio un nuevo paso en su apuesta ambiental al recibir la certificación de carbononeutral, un reconocimiento que marca el rumbo que la empresa ha decidido seguir tras más de tres décadas de operación comercial, enfocado en la sostenibilidad y la mitigación del impacto ambiental.

La certificación fue otorgada por el Icontec, entidad que avaló el compromiso institucional del Metro mediante la implementación de una política integral de gestión de emisiones y el desarrollo de programas orientados tanto a la reducción como a la compensación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), responsables del cambio climático a nivel mundial.

Este reconocimiento consolida al sistema como una empresa carbononeutral dentro del sector transporte en el país.

Gran parte de este logro se sustenta en que la operación del Metro funciona principalmente con energía eléctrica limpia, suministrada a través de un contrato a largo plazo con EPM.

Dicho acuerdo garantiza que la energía utilizada proviene exclusivamente de fuentes renovables, como generación hidráulica, eólica y solar, sin emisiones contaminantes asociadas.

No obstante, algunas actividades complementarias aún generan emisiones, como la operación de buses que funcionan con gas natural vehicular y los trabajos de mantenimiento nocturno en vías y catenarias, que requieren vehículos auxiliares impulsados por diésel.

Durante el año 2024, estas labores representaron una huella de carbono cercana a las 6.500 toneladas de CO2 equivalente, cifra que ahora será compensada bajo los lineamientos de la certificación.

Además del compromiso de compensación, la empresa asumió el reto de seguir disminuyendo su huella ambiental. Gracias al uso de tecnologías limpias en trenes, tranvías, telecabinas y buses, el sistema contribuye a evitar anualmente la emisión de más de 600.000 toneladas de CO2, un impacto positivo que fue clave para que el Icontec otorgara el sello de carbononeutral.

Con este reconocimiento, el Metro ratifica su enfoque ambiental alineado con la Cultura Metro y su estrategia corporativa, que prioriza el cuidado del entorno, la transformación sostenible y la resiliencia climática como pilares de su gestión.

