Resumen: César aceptó cargos por intentar asesinar a su pareja, Sandra, en Engativá. La víctima recibió 55 puñaladas el pasado 1 de enero.

¡Monstruo a la cárcel! Aceptó que le dio 55 puñaladas a su mujer frente a sus hijos en Engativá

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a César Camilo, el sujeto señalado de protagonizar uno de los ataques más brutales contra una mujer en lo que va del 2026.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de enero en un apartamento de la localidad de Engativá, en Bogotá, en donde César atacó a su compañera sentimental, Sandra, propinándole 55 puñaladas en presencia de sus propios hijos.

La sevicia del ataque fue tal que la víctima recibió heridas en el rostro, cuello, abdomen y extremidades. Según la Fiscalía, el agresor huyó del lugar pensando que Sandra estaba muerta, pero gracias a la rápida reacción de sus familiares, la mujer fue trasladada a un centro médico donde hoy lucha por su vida en estado crítico.

Ante la presión de las autoridades y una orden de captura vigente, el sujeto se entregó el pasado 7 de enero en la URI de Engativá.

Durante las audiencias, César Camilo decidió no alargar el proceso y aceptó los cargos por feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada.

La investigación reveló que este no fue un hecho aislado; Sandra un círculo de terror marcado por los celos enfermizos y el control posesivo de su pareja.

“Él tenía todo planeado”, denunció la hermana de la víctima, quien aseguró que las señales de alerta estuvieron presentes durante meses, pero el ciclo de violencia escaló hasta este intento de asesinato.

Mientras el agresor espera su condena tras las rejas, la familia de Sandra pide que la justicia sea implacable y que no se le otorgue ningún beneficio.

