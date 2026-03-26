Resumen: El Metro de Medellín logra su mayor nivel de satisfacción desde 2022 con una nota de 4,5. Usuarios destacan la limpieza, puntualidad y el buen trato.

¡El Metro de Medellín saca pecho! Usuarios lo califican con un 4,5 en encuesta de satisfacción

El Metro de Medellín cerró el año 2025 con cifras históricas que ratifican su lugar en el corazón de los habitantes del Valle de Aburrá.

Según el más reciente Estudio de Nivel de Satisfacción del Cliente, realizado por la firma independiente Datexco S.A.S., el sistema alcanzó una calificación de 4,50 sobre 5,0, la cifra más alta registrada desde el año 2022.

Este resultado, basado en encuestas a 2.412 usuarios, evidencia que el 93,5% de las personas se sienten plenamente satisfechas con su experiencia de viaje.

Los atributos que más brillan en la percepción ciudadana son la limpieza, la confiabilidad y la seguridad, pilares fundamentales que alimentan diariamente la Cultura Metro en cada estación y vagón.

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Uno de los puntos más destacados por los usuarios es la calidad del talento humano. El personal del sistema recibió una nota sobresaliente de 4,56, donde la amabilidad y la disposición para ayudar fueron los factores más aplaudidos.

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Esta conexión entre el empleado y el ciudadano es, según el estudio, lo que permite que la Cultura Metro trascienda más allá de un simple desplazamiento, convirtiendo el viaje en una experiencia de respeto y convivencia.

Además, el informe confirma que el tren se consolida como el medio de transporte preferido en la región, siendo el elegido por el 43% de los encuestados para sus trayectos habituales, superando por amplio margen a los buses y al sistema de Metrocables.

En cuanto al perfil del usuario, el 62,8% son mujeres y el 50,6% son jóvenes entre los 18 y 34 años, pertenecientes mayoritariamente a los estratos 2 y 3.

Con estos resultados, la empresa de transporte busca orientar sus próximas inversiones para fortalecer aún más la Cultura Metro y garantizar que el servicio siga siendo el referente de movilidad y civismo que tanto enorgullece a los antioqueños.

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