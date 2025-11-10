Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Metro de Medellín celebra 30 años recibiendo a 400 expertos internacionales en el foro UITP, que destaca el transporte público como eje de la movilidad sostenible en Latinoamérica.

El Metro de Medellín celebra 30 años con foro internacional de movilidad

El Metro de Medellín celebra sus 30 años de operación comercial acogiendo, por primera vez en Colombia, el Latin America Forum de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), un encuentro de talla mundial que reúne a 400 líderes y expertos de la movilidad urbana entre el 11 y el 14 de noviembre.

Durante cuatro días, Medellín será el epicentro global de la conversación sobre transporte sostenible, integración modal y gobernanza de sistemas urbanos.

En el foro participarán delegaciones y especialistas de más de 25 países, entre ellos Alemania, España, Brasil, India, México y Reino Unido, quienes analizarán cómo avanzar hacia ciudades más sostenibles, equitativas e incluyentes a través del transporte público.

Lea también: ¡El ‘Poderoso’ va por otra final! Convocados del DIM para recibir a Envigado por la Copa BetPlay

Este evento se desarrolla en el marco de la conmemoración de tres décadas del Metro de Medellín, considerado un símbolo de transformación urbana, cohesión social y ejemplo de movilidad sostenible en América Latina.

“Es un orgullo que el Metro, que ha sido motor del desarrollo y orgullo de los medellinenses, sea anfitrión de este foro mundial que promueve el transporte público como columna vertebral de las ciudades”, destacó Tomás Andrés Elejalde, gerente del Metro de Medellín.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El UITP Latin America Forum incluirá paneles estratégicos, visitas técnicas al sistema metro-tranvía-cable-bus de la ciudad, y diálogos sobre innovación y financiación del transporte urbano. Estos espacios permitirán compartir experiencias y retos en temas como electromovilidad, gobernanza metropolitana y eficiencia en la gestión del transporte masivo.

La Unión Internacional de Transporte Público (UITP), con 140 años de historia y más de 2.000 organismos asociados en 100 países, eligió Medellín como sede por su liderazgo en movilidad integrada y su apuesta por la sostenibilidad.

La presencia de esta cumbre mundial consolida a Medellín como un referente regional en innovación urbana y movilidad sostenible.

Más noticias de Medellín