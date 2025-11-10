¡El ‘Poderoso’ va por otra final! Convocados del DIM para recibir a Envigado por la Copa BetPlay

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se prepara para recibir al Envigado F.C. en el Estadio Atanasio Girardot este lunes 10 de noviembre a las 7:30 p.m., buscando asegurar su paso a una nueva final de la Copa BetPlay tras haber obtenido una ventaja de 1-0 en el partido de ida. Para este crucial encuentro, el técnico Alejandro Restrepo ha convocado a un grupo de 20 jugadores, incluyendo a Éder Chaux, Daniel Londoño, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Ménder García y Luis Sandoval, con el objetivo de sellar la clasificación ante su afición.