¡El ‘Poderoso’ va por otra final! Convocados del DIM para recibir a Envigado por la Copa BetPlay

    Alejandro Restrepo anunció los 20 convocados para enfrentar a Envigado en la vuelta de la Copa BetPlay
    Alejandro Restrepo anunció los 20 convocados para enfrentar a Envigado en la vuelta de la Copa BetPlay. Foto: DIM
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se prepara para recibir al Envigado F.C. en el Estadio Atanasio Girardot este lunes 10 de noviembre a las 7:30 p.m., buscando asegurar su paso a una nueva final de la Copa BetPlay tras haber obtenido una ventaja de 1-0 en el partido de ida. Para este crucial encuentro, el técnico Alejandro Restrepo ha convocado a un grupo de 20 jugadores, incluyendo a Éder Chaux, Daniel Londoño, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Ménder García y Luis Sandoval, con el objetivo de sellar la clasificación ante su afición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la noche de este lunes, 10 de noviembre, el DIM recibe a Envigado, en el juego de vuelta de la Copa BetPlay.

    El rojo de la montaña llega al compromiso con la ventaja por la mínima diferencia, conseguida en el juego de ida en el estadio Polideportivo Sur.

    Para este compromiso, que podría dejar a los ‘Poderosos’ en una nueva final, el estratega Alejandro Restrepo anunció un total de 20 convocados.

    Los elegidos por Restrepo son Éder Chaux, Washington Aguirre, Léyser Chaverra, Jhon Palacios, Fainer Torijano y Daniel Londoño.

    Asimismo fueron concentrados Kevin Mantilla, Francisco Chaverra, Juan D. Arizala, Géronimo Mancilla y Diego Moreno.

    Para darle una alegría en final de año, Restrepo convocó además a Esneyder Mena, Alexis Serna, Jaime Alvarado y Baldomero Perlaza.

    Finalmente, los llamados fueron Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Francisco Fydriszweski y Luis Maturana.

    El compromiso de vuelta se disputará en el estadio Atanasio Girardot este lunes, 10 de noviembre, desde las 7:30 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

