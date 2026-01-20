Sin propuestas, pero con plan B: Bogotá abre nueva licitación del Metro Línea 2

Resumen: Bogotá declaró desierta la licitación del Metro Línea 2 tras no recibir propuestas. El alcalde Galán anunció una nueva convocatoria internacional en febrero de 2026.

La licitación del Metro de Bogotá Línea 2 volvió a tropezar. Este martes 20 de enero, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el proceso para adjudicar la segunda línea del Metro fue declarado desierto, luego de que ninguno de los consorcios habilitados presentara una propuesta dentro del plazo establecido.

Según explicó el mandatario, este martes se vencía la fecha de entrega de ofertas y la Empresa Metro de Bogotá no recibió ningún documento formal por parte de los proponentes precalificados.

“No se presentaron propuestas por parte de los consorcios que estaban habilitados para participar en este proceso”, afirmó Galán.

Pese al revés, el alcalde Galán fue enfático en señalar que la licitación del Metro Línea 2 no está cancelada ni en riesgo de desaparecer. Por el contrario, anunció que a partir de febrero de 2026 se abrirá una nueva licitación pública internacional, con el respaldo de la banca multilateral y los convenios de cofinanciación vigentes.

Galán aseguró que el proyecto hoy cuenta con mayores niveles de madurez técnica, financiera y jurídica frente a intentos anteriores. “Hay más información, más claridad y mejores condiciones para atraer interesados”, sostuvo.

¿Por qué no hubo oferentes?

El proceso arrastra dificultades desde 2023, cuando cuatro consorcios fueron precalificados bajo las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, conflictos de interés y decisiones del organismo multilateral redujeron el número de posibles participantes.

Para octubre de 2025, solo quedaban dos grupos: uno de origen chino y otro conformado por empresas españolas. El consorcio asiático se retiró argumentando riesgos cambiarios, mientras que el grupo europeo —integrado por Sacyr, Acciona y CAF— notificó su imposibilidad de presentar propuesta tras la salida de una de sus firmas.

La Línea 2 del Metro está proyectada para movilizar cerca de 75.000 pasajeros por hora y beneficiar a más de 2,3 millones de habitantes de localidades como Suba, Engativá, Barrios Unidos y Chapinero, convirtiéndose en una de las obras de movilidad más estratégicas para la capital.

La alcaldía insistió en que el proyecto sigue en pie y que el nuevo proceso buscará ampliar la participación internacional para destrabar una obra clave para el futuro de Bogotá.

