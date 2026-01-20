Resumen: La Policía y los Bomberos de Bogotá rescataron a dos niñas Emberá de 4 y 7 años que estaban solas y abandonadas en una vivienda del barrio Ricaurte. Tras ser aseguradas, fueron trasladadas al ICBF, donde se activó el proceso de restablecimiento de derechos y recibieron atención integral. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida o integridad de menores.

¡Bajo llave y con hambre! Rescatan a dos niñas Emberá abandonadas en una vivienda de Bogotá

En un operativo conjunto entre la Policía de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos, dos niñas de 4 y 7 años, pertenecientes a la comunidad Emberá, fueron rescatadas luego de permanecer solas y en aparente estado de abandono dentro de una vivienda en el barrio Ricaurte, localidad de Los Mártires.

Según reportes de la comunidad, los llantos y llamados de auxilio de las menores alertaron a los vecinos, quienes de inmediato contactaron a la Línea de Emergencias 123. Ante la situación, la Policía, a través de su Grupo de Infancia y Adolescencia, se desplazó hasta el lugar y, con la autorización de uno de los propietarios de la vivienda, ingresó al inmueble.

El mayor Iván Castiblanco, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá (e), explicó que las menores pedían alimento desde las rejas de la casa, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades. Debido a que una de las habitaciones estaba cerrada bajo llave, los Bomberos de Bogotá colaboraron para permitir el ingreso seguro y el rescate de las niñas.

Tras ser aseguradas y retiradas del inmueble, las menores fueron trasladadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se activó el proceso de restablecimiento de derechos. Allí también recibieron atención médica y valoración integral para garantizar su bienestar físico y emocional.

En #Mártires, el llanto y voces de auxilio de 2️⃣ menores al interior de una vivienda alertaron a los ciudadanos, que no dudaron en llamar a la Policía. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Nuestros uniformados de infancia rescataron a estas niñas de 4 y 7 años, pertenecientes a la comunidad Emberá. pic.twitter.com/j30MMJtM4h — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 20, 2026

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto con la Policía de Bogotá, hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida o integridad de niños, niñas y adolescentes, reiterando la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir hechos de abandono o violencia.

Las autoridades recuerdan que cualquier irregularidad puede reportarse a la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para activar procesos investigativos y garantizar sanciones frente a hechos que vulneren los derechos de los menores.