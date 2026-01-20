¡Bajo llave y con hambre! Rescatan a dos niñas Emberá abandonadas en una vivienda de Bogotá

Menú Últimas noticias
    Foto: Policía de Bogotá.
    En un operativo conjunto entre la Policía de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos, dos niñas de 4 y 7 años, pertenecientes a la comunidad Emberá, fueron rescatadas luego de permanecer solas y en aparente estado de abandono dentro de una vivienda en el barrio Ricaurte, localidad de Los Mártires.

    Según reportes de la comunidad, los llantos y llamados de auxilio de las menores alertaron a los vecinos, quienes de inmediato contactaron a la Línea de Emergencias 123. Ante la situación, la Policía, a través de su Grupo de Infancia y Adolescencia, se desplazó hasta el lugar y, con la autorización de uno de los propietarios de la vivienda, ingresó al inmueble.

    El mayor Iván Castiblanco, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá (e), explicó que las menores pedían alimento desde las rejas de la casa, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades. Debido a que una de las habitaciones estaba cerrada bajo llave, los Bomberos de Bogotá colaboraron para permitir el ingreso seguro y el rescate de las niñas.

    Tras ser aseguradas y retiradas del inmueble, las menores fueron trasladadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se activó el proceso de restablecimiento de derechos. Allí también recibieron atención médica y valoración integral para garantizar su bienestar físico y emocional.

    La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto con la Policía de Bogotá, hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida o integridad de niños, niñas y adolescentes, reiterando la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir hechos de abandono o violencia.

    Las autoridades recuerdan que cualquier irregularidad puede reportarse a la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para activar procesos investigativos y garantizar sanciones frente a hechos que vulneren los derechos de los menores.


