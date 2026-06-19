¿Va a votar? Así funcionará el Metro este domingo en Medellín

Resumen: Metro gratis en Medellín durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Conozca las líneas incluidas, horarios y excepciones de la medida.

El sistema Metro aplicará la medida de gratuita en gran parte de su red para facilitar el desplazamiento de los votantes hacia los diferentes puestos habilitados en la ciudad y el Valle de Aburrá.

La iniciativa, adoptada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, estará vigente desde el inicio de la operación comercial y hasta las 6:00 de la tarde.

Con esta estrategia, las autoridades buscan promover la participación ciudadana y garantizar mejores condiciones de acceso durante la jornada democrática.

La medida de Metro gratis cobijará las líneas A y B de trenes, la línea T del tranvía y los metrocables H, J, K, M y P.

Además, aplicará para los servicios integrados que hacen parte de la red beneficiada con la tarifa diferencial de cero pesos.

De acuerdo con la programación anunciada por el sistema, las líneas A y B, el tranvía y algunas rutas de buses iniciarán operación a las 5:00 de la mañana y prestarán servicio hasta las 10:00 de la noche. Por su parte, los metrocables H, J, K, M y P funcionarán entre las 7:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

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Sin embargo, la medida de Metro gratis tendrá algunas excepciones. Las líneas 1, 2 y O de buses no estarán incluidas en el beneficio. Tampoco aplicará para la línea L hacia Arví ni para las cuencas 3 y 6.

En el caso de la línea turística Arví, la operación será entre las 8:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde, conservando el cobro habitual de la tarifa.

Las autoridades reiteraron que esta decisión hace parte del plan logístico previsto para las elecciones presidenciales y busca facilitar el traslado de miles de ciudadanos que ejercerán su derecho al voto durante la jornada del domingo.

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