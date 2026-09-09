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Resumen: Para mitigar el colapso en la movilidad de los miles de usuarios que transitan a esta hora, el Metro confirmó que activó de forma reforzada el Plan de Continuidad.

¡Desde el Metro explican el daño! Un vehículo de mantenimiento de catenarias quedó varado y mantiene parcializado el Metro

Minuto30.com .- Pasadas las 7:00 de la mañana de este miércoles, las directivas del Metro de Medellín entregaron un reporte detallado sobre las causas exactas que tienen parcialmente paralizada la Línea A en plena hora pico.

Falla en el vehículo de mantenimiento de las catenarias

Daniel Herrera, jefe de trenes del Metro de Medellín, explicó que durante la madrugada el personal realizaba labores de inspección y mantenimiento preventivo al sistema de catenarias (las líneas aéreas de alimentación eléctrica que dan energía a los trenes) utilizando un vehículo auxiliar especializado.

Durante este procedimiento, la maquinaria sufrió un percance técnico inesperado y quedó completamente bloqueada sobre la vía férrea, impidiendo el paso seguro de los trenes comerciales por el tramo central.

📢 Actualización

🟡 (7:08 a. m.) Avanzamos en la atención del inconveniente técnico del vehículo auxiliar. Los detalles los cuenta Daniel Herrera, jefe de trenes del Metro de Medellín. Recordamos que actualmente la línea A del metro 🚈 opera entre Niquía – Caribe e Industriales… pic.twitter.com/kOD5MCw2TV — Metro de Medellín (@metrodemedellin) September 9, 2026

Planes de contingencia en marcha

El equipo de ingenieros y especialistas del sistema continúa adelantando complejas maniobras en el sitio para desenganchar o remolcar el vehículo varado y permitir que la Línea A retorne a la normalidad en el menor tiempo posible.

Entre tanto, la operación del sistema se mantiene dividida de la siguiente manera:

Tramo Norte: Funcionando entre las estaciones Niquía y Caribe.

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Tramo Sur: Funcionando entre las estaciones Industriales y La Estrella.

Para mitigar el colapso en la movilidad de los miles de usuarios que transitan a esta hora, el Metro confirmó que activó de forma reforzada el Plan de Continuidad.

Dentro de estas medidas, el Área Metropolitana autorizó la integración y apoyo de rutas de buses integrados para conectar a los pasajeros entre los tramos suspendidos.

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