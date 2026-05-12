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Resumen: El Metro de Medellín reportó beneficios sociales, ambientales y económicos por $9,44 billones y superó los 310 millones de viajes durante 2025.

Más viajes, menos contaminación: Metro de Medellín reveló cuánto impactó la calidad de vida en 2025

El Metro de Medellín entregó un nuevo balance sobre su operación y sostenibilidad correspondiente a 2025, periodo en el que la empresa reportó beneficios sociales, ambientales y económicos calculados en $9,44 billones, cifra que fue certificada por el Icontec como parte de la evaluación de impactos generados por el sistema de transporte.

Según la compañía, estos resultados están relacionados con factores como el ahorro en tiempos de desplazamiento, reducción de costos para los usuarios, disminución de accidentes de tránsito y menor emisión de contaminantes en el Valle de Aburrá.

El informe también evidenció un aumento en la cantidad de pasajeros movilizados. Durante el último año, el Metro de Medellín alcanzó 310,2 millones de viajes realizados a través de sus líneas férreas, metrocables, tranvía y buses articulados, cifra superior a la registrada en 2024.

De acuerdo con los datos entregados por la empresa, los usuarios lograron ahorrar millones de horas en desplazamientos gracias a la integración del sistema y a la conectividad entre diferentes modos de transporte.

Además, la entidad señaló que la integración tarifaria permitió reducir gastos asociados a movilidad para miles de personas en la región.

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En el componente ambiental, el Metro indicó que la operación con energías limpias evitó la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos.

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La empresa también informó que mantuvo su certificación como organización carbono neutral mediante estrategias de compensación ambiental y conservación de zonas verdes.

El balance incluyó además indicadores relacionados con experiencia del usuario y programas sociales. La entidad destacó actividades pedagógicas enfocadas en cultura ciudadana, prevención vial y acompañamiento emocional, así como espacios educativos y comunitarios instalados en estaciones del sistema.

En materia financiera y de gobernanza, la compañía aseguró que mantuvo las máximas calificaciones de riesgo otorgadas por Fitch Ratings y resaltó que durante 2025 no se reportaron casos de corrupción o soborno dentro de la organización.

Entre los proyectos proyectados para fortalecer la movilidad regional, el Metro confirmó avances en la llegada de nuevos trenes, estudios para el futuro Metrocable de San Antonio de Prado y la expansión del sistema integrado de recaudo con empresas de transporte público del área metropolitana.

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