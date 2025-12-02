Resumen: El Metro de Medellín se convierte en el primer transporte masivo en Colombia en integrarse con Puntos Colombia. Usuarios podrán acumular y redimir puntos para recargar su tarjeta Cívica.

Recargó su Cívica y terminó con Puntos: así funciona la alianza del Metro de Medellín

El Metro de Medellín anunció una alianza histórica que marca un hito en la movilidad del país. Desde este diciembre, el sistema se convierte en el primer transporte masivo de Colombia en integrarse con Puntos Colombia, una plataforma con más de 8 millones de usuarios y más de 10.000 marcas aliadas.

Gracias a este acuerdo, las personas podrán acumular y redimir Puntos Colombia al recargar su tarjeta Cívica en las Máquinas de Recarga Automática (MRA). Este beneficio aplica para usuarios con Cívica Personalizada (más de 4 millones registrados) y también para quienes usan la Eventual, convirtiéndose en una herramienta que reconoce la movilidad sostenible y premia el uso cotidiano del sistema.

Cada día se realizan más de 28.000 recargas en las MRA, lo que representa una oportunidad para que los viajeros comiencen a sumar beneficios con sus trayectos. Por cada recarga realizada, siempre que el usuario esté registrado en Puntos Colombia, los Puntos se acreditarán automáticamente en su cuenta.

Además, por primera vez, los usuarios podrán convertir sus Puntos Colombia en saldo para viajar en el Metro y en todos los modos integrados al sistema mediante la Cívica.

Desde la app de Puntos Colombia se podrá redimir hasta $100.000 por recarga, permitiendo que un beneficio usualmente ligado al comercio ahora financie un servicio esencial como el transporte público.

El Metro explicó que esta estrategia busca impulsar aún más el uso de las MRA, que ofrecen una experiencia de recarga ágil, autónoma y alineada con las mejores prácticas de otros sistemas de transporte del mundo. Asimismo, fortalece el ecosistema digital que la empresa ha venido construyendo alrededor del medio de pago Cívica.

La iniciativa estará disponible mientras se mantenga el acuerdo entre ambas instituciones y forma parte de los proyectos que el Metro anuncia en vísperas de sus 30 años de operación comercial, reafirmando su apuesta constante por la innovación y el bienestar del usuario.

