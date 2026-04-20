Resumen: El Metro de Medellín recibe una nueva reperfiladora de alta tecnología con inversión de $40 mil millones.

Así es la nueva reperfiladora que cuidará los rieles del Metro de Medellín

La llegada de una nueva reperfiladora al Metro de Medellín marca un hito en el fortalecimiento de la infraestructura ferroviaria del sistema masivo. Este equipo de alta tecnología, considerado el más avanzado en su tipo dentro de la empresa, fue adquirido mediante una inversión cercana a los $40 mil millones de pesos, financiada de manera conjunta por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el propio Metro.

La reperfiladora, fabricada en Italia, arribó al departamento tras un trayecto marítimo de varias semanas y su ingreso se realizó a través de Puerto Antioquia, en lo que se convirtió en el primer ingreso directo de un vehículo auxiliar de este tipo al territorio. El equipo ya se encuentra en los talleres del sistema, donde comenzará su proceso de adecuación antes de entrar en operación.

De acuerdo con las autoridades, esta maquinaria permitirá duplicar la capacidad de mantenimiento de la red férrea, un aspecto clave ante el crecimiento del sistema y la futura incorporación de nuevos trenes.

La tecnología con la que cuenta le permite intervenir más de un kilómetro de vía por jornada, superando ampliamente los niveles actuales de trabajo.

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Durante la presentación oficial, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó que es la primera vez que el departamento participa en una inversión de este tipo para el Metro, subrayando la importancia del sistema como eje de movilidad regional.

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Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez resaltó que este tipo de apuestas fortalecen la calidad del servicio para millones de usuarios.

La nueva reperfiladora cuenta con tecnología que permite detectar imperfecciones en los rieles y corregirlas con alta precisión, lo que contribuye a reducir el ruido, las vibraciones y el desgaste tanto de la vía como de los trenes. Esto, según el Metro, se traduce en mayor seguridad operacional y una experiencia de viaje más cómoda.

Antes de su puesta en marcha, el equipo será sometido a pruebas técnicas y los operarios recibirán capacitación especializada. Posteriormente, entrará en funcionamiento para apoyar el mantenimiento de la red, en un contexto de expansión del sistema de transporte en el Valle de Aburrá.

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