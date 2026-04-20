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Resumen: De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, el carro fue dejado a un costado de la vía en la comuna 14 - El Poblado.

¿Se les olvidó recogerlo? Reporte ciudadano denuncia vehículo abandonado desde el domingo en El Poblado

Minuto30.com .- A través de los canales de denuncia ciudadana de Minuto30, habitantes del sur de Medellín reportaron la presencia de un vehículo particular que permanece abandonado desde la noche del domingo, generando inquietud entre los vecinos del sector.

Ubicación del automotor

De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, el carro fue dejado a un costado de la vía en la comuna 14 – El Poblado.

Autoridades al frente de la situación

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Ante la alerta ciudadana y el tiempo prolongado que el automotor lleva estacionado en el lugar sin que nadie responda por él, se notificó a las autoridades competentes.

Se confirmó que personal de la Secretaría de Seguridad ya se dirige al sitio para apersonarse del caso. El objetivo de la inspección es verificar los antecedentes y las placas del vehículo para descartar cualquier irregularidad, confirmar si fue reportado como hurtado, o determinar si a sus ocupantes simplemente “se les olvidó” recogerlo.