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    ¿Se les olvidó recogerlo? Reporte ciudadano denuncia vehículo abandonado desde el domingo en El Poblado

    De acuerdo con la información suministrada por la comunidad el carro está abandonado

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Se les olvidó recogerlo? Reporte ciudadano denuncia vehículo abandonado desde el domingo en El Poblado

    Resumen: De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, el carro fue dejado a un costado de la vía en la comuna 14 - El Poblado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- A través de los canales de denuncia ciudadana de Minuto30, habitantes del sur de Medellín reportaron la presencia de un vehículo particular que permanece abandonado desde la noche del domingo, generando inquietud entre los vecinos del sector.

    Ubicación del automotor

    De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, el carro fue dejado a un costado de la vía en la comuna 14 – El Poblado.

    Autoridades al frente de la situación

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    Ante la alerta ciudadana y el tiempo prolongado que el automotor lleva estacionado en el lugar sin que nadie responda por él, se notificó a las autoridades competentes.

    Se confirmó que personal de la Secretaría de Seguridad ya se dirige al sitio para apersonarse del caso. El objetivo de la inspección es verificar los antecedentes y las placas del vehículo para descartar cualquier irregularidad, confirmar si fue reportado como hurtado, o determinar si a sus ocupantes simplemente “se les olvidó” recogerlo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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