Metro de Medellín creará reaseguradora propia para reducir costos y proteger el patrimonio público

Resumen: El Metro de Medellín creará una reaseguradora cautiva para optimizar costos, mejorar sus seguros y fortalecer la protección del patrimonio público.

El Metro de Medellín avanza en una decisión estratégica de alto impacto financiero y operativo con la creación de una sociedad reaseguradora cautiva, una figura ampliamente utilizada en el mercado asegurador que permitirá optimizar costos, mejorar las condiciones de los seguros y generar excedentes económicos para la Empresa.

La iniciativa, aprobada por la Junta Directiva del Metro, en la que participan el Departamento de Antioquia, la alcaldía de Medellín y delegados del Gobierno Nacional, busca fortalecer la gestión de riesgos y blindar el patrimonio público, en línea con la denominada Cultura Metro y las mejores prácticas internacionales.

Una cautiva es una reaseguradora cuyo capital pertenece en su totalidad a la empresa matriz y que se crea con el propósito de cubrir sus propios riesgos.

Lea también: ¡Debut de la Sub-16 en Santiago! Colombia inicia su camino en la Copa UC 2025

En este caso, el Metro cuenta con cuatro programas de seguros y el proyecto se aplicaría inicialmente al programa operativo, específicamente en dos pólizas clave: todo riesgo daño material y sabotaje y terrorismo, que representan una parte significativa del gasto anual en seguros.

Con la constitución de esta sociedad, el Metro podrá acceder directamente al mercado reasegurador, obtener mejores condiciones técnicas y económicas, dinamizar la gestión de reclamaciones y, en escenarios de baja siniestralidad, generar excedentes financieros que se traducirán en ingresos adicionales para la sostenibilidad de la Empresa.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El desarrollo del proyecto ha seguido un proceso riguroso y transparente, que incluyó análisis preliminares, estudios de prefactibilidad y factibilidad, estos últimos realizados por un asesor independiente externo especializado, así como pruebas de validación financiera y técnica. La fase final corresponderá a la implementación del modelo.

En Colombia, varias empresas públicas de gran tamaño ya emplean esta figura, entre ellas EPM, ISA, Ecopetrol y el Grupo Energía Bogotá, lo que demuestra que se trata de una práctica consolidada y alineada con estándares internacionales de gestión de riesgos corporativos.

La sociedad cautiva será una filial cuyo 100% del capital pertenecerá al Metro de Medellín, por lo que la inversión se reflejará y consolidará en los estados financieros de la Empresa. Además, estará sujeta a la vigilancia fiscal y al control de organismos como la Contraloría General de Medellín y el Concejo Distrital, garantizando total transparencia y cumplimiento de la normativa.

Actualmente, el proyecto se encuentra en trámite ante el Concejo de Medellín, donde se solicita la autorización para avanzar en la constitución formal de la sociedad.

Más noticias de Medellín