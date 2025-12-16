Minuto30
    ¡Debut de la Sub-16 en Santiago! Colombia inicia su camino en la Copa UC 2025
    La Selección Colombia Sub-16 debuta hoy en Chile contra Perú, iniciando su preparación de cara a la Copa UC 2025. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-16, bajo la dirección de Fredy Hurtado, inicia hoy martes 16 de diciembre su participación en la Copa UC Santiago de Chile 2025, un torneo de alto nivel que sirve como preparación clave para su calendario del próximo año. El certamen, que se extiende hasta el 20 de diciembre en el Estadio Universidad Católica, reúne a ocho equipos con gran proyección; Colombia está ubicada en el competitivo Grupo A junto al anfitrión Universidad Católica, Perú y Qatar, mientras que el Grupo B lo conforman Independiente del Valle, Argentina, Chile y Venezuela. El equipo nacional debutará hoy contra Perú, jugará contra Qatar el miércoles 17 y cerrará la fase de grupos el jueves 18 ante Universidad Católica, buscando adquirir valiosa experiencia internacional y fortalecer su proceso formativo frente a diversos estilos de juego.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Masculina Sub-16 comienza hoy, martes 16 de diciembre, su participación en un emocionante desafío internacional: la prestigiosa Copa UC Santiago de Chile 2025.

    Los jóvenes talentos, dirigidos por Fredy Hurtado, utilizarán este certamen de alto nivel como una preparación fundamental de cara a su calendario del próximo año.

    El torneo, que se desarrollará hasta el 20 de diciembre en el emblemático Estadio Universidad Católica, reúne a ocho equipos con gran proyección en el fútbol juvenil y servirá como una plataforma crucial para la adquisición de valiosa experiencia internacional.

    El combinado nacional ha quedado ubicado en el Grupo A, una zona que promete ser sumamente competitiva.

    En esta fase inicial, Colombia compartirá la lucha por la clasificación con el anfitrión, Universidad Católica, y las selecciones de Perú y Qatar.

    Por su parte, el Grupo B está integrado por Independiente del Valle, Argentina, Chile y Venezuela.

    La fase de grupos será determinante para el desarrollo del torneo y la definición de los equipos que avanzarán a las instancias finales.

    Colombia concentrará sus esfuerzos en los primeros tres días del campeonato. El debut se llevará a cabo este martes 16 de diciembre enfrentando a Perú.

    Al día siguiente, el miércoles 17, el equipo se medirá contra la selección de Qatar. El cierre de la fase de grupos será un atractivo duelo contra el equipo local, Universidad Católica, programado para el jueves 18 de diciembre.

    Esta participación en la Copa UC es vista como una oportunidad de oro para que la categoría Sub-16 pruebe su talento frente a diversos estilos de juego y fortalezca su proceso formativo.

    El desempeño en Santiago de Chile no solo es importante para el desarrollo individual de los jugadores, sino también para dejar en alto el nombre del país. La afición colombiana estará siguiendo de cerca la actuación de estas promesas del fútbol nacional.

