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    Metro de Medellín extenderá servicio por concierto en el Atanasio

    El Metro de Medellín anunció operación extendida por el concierto de Blessd en el Atanasio Girardot.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Metro de Medellín extenderá servicio por concierto en el Atanasio
    Foto de cortesía.
    Metro de Medellín extenderá servicio por concierto en el Atanasio

    Resumen: Metro de Medellín extenderá su servicio hasta las 2:00 a. m. por concierto de Blessd en el Atanasio Girardot.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Con motivo del concierto del artista Blessd en el Estadio Atanasio Girardot, el Metro de Medellín anunció una ampliación especial en su horario de operación para facilitar la movilidad de los asistentes.

    Según informó la empresa, este sábado 28 de marzo las líneas A y B del sistema operarán hasta las 2:00 de la mañana, permitiendo a los usuarios desplazarse de manera más segura tras la finalización del evento, que se proyecta como uno de los más concurridos del año en la ciudad.

    En cuanto a la logística, a partir de las 11:00 de la noche el ingreso de pasajeros estará habilitado únicamente por la estación Estadio.

    Para la salida, se contará con varias estaciones disponibles en ambas líneas; sin embargo, algunas no prestarán servicio durante la operación especial, entre ellas Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta.

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    La empresa también recomendó a los usuarios recargar con anticipación la tarjeta Cívica, ya que los puntos de venta estarán habilitados únicamente hasta las 11:00 p.m., con el fin de evitar congestiones o contratiempos al finalizar el espectáculo.

    Finalmente, tanto las autoridades como el Metro hicieron un llamado a planear los desplazamientos con anticipación y seguir las indicaciones para garantizar una salida organizada y segura.

    Metro de Medellín extenderá servicio por concierto en el Atanasio

    Foto de cortesía.

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