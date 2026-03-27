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    Cacería de «falsos colombianos»: Expulsan a tres extranjeros por fraude documental en Medellín y Bucaramanga

    En Medellín, un ciudadano dominicano fue detectado tras presentar inconsistencias graves durante su entrevista migratoria.

    Publicado por: SoloDuque

    Tres extranjeros expulsados por falsos documentos
    Cacería de «falsos colombianos»: Expulsan a tres extranjeros por fraude documental en Medellín y Bucaramanga

    Resumen: Mediante cotejos dactiloscópicos y entrevistas de control, se logró identificar a ciudadanos de República Dominicana y Bolivia que portaban cédulas y pasaportes colombianos fraudulentos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Oficiales de Migración Colombia asestaron dos golpes contundentes contra las redes de falsificación de documentos de identidad. Mediante cotejos dactiloscópicos y entrevistas de control, se logró identificar a ciudadanos de República Dominicana y Bolivia que portaban cédulas y pasaportes colombianos fraudulentos.

    El caso en Medellín: Las huellas no mintieron

    En la capital antioqueña, un ciudadano dominicano fue detectado tras presentar inconsistencias graves durante su entrevista migratoria. La pericia de los oficiales llevó a realizar un cotejo de huellas dactilares con la Registraduría Nacional del Estado Civil, confirmando que el extranjero no era colombiano y que había obtenido su documentación de forma irregular.

    El hombre fue expulsado de inmediato del territorio nacional por el delito de falsedad personal.

    Dominicano en Medellín

    El caso en Bucaramanga: Capturados antes de abordar

    Simultáneamente, en el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, dos ciudadanos bolivianos fueron interceptados cuando pretendían salir del país con destino a Panamá. Los individuos intentaron identificarse como nacionales colombianos, pero la revisión minuciosa de los documentos reveló el fraude.

    Tras confirmarse su verdadera nacionalidad y el origen espurio de sus papeles, ambos fueron expulsados bajo estrictas medidas de seguridad, impidiéndoles el reingreso al país por un periodo determinado.
    Alerta por redes de trámites ilegales

    Bolivianos en Bucaramanga

    Migración Colombia advirtió que estos operativos se han intensificado debido al aumento de ciudadanos extranjeros que buscan la nacionalidad colombiana por medios ilícitos para facilitar su tránsito hacia Norteamérica o Europa. La entidad recordó que el uso de documentos falsos no solo acarrea la expulsión, sino que puede derivar en procesos penales por fraude a resolución judicial y falsedad en documento público.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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