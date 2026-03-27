Resumen: Mediante cotejos dactiloscópicos y entrevistas de control, se logró identificar a ciudadanos de República Dominicana y Bolivia que portaban cédulas y pasaportes colombianos fraudulentos

Cacería de «falsos colombianos»: Expulsan a tres extranjeros por fraude documental en Medellín y Bucaramanga

Oficiales de Migración Colombia asestaron dos golpes contundentes contra las redes de falsificación de documentos de identidad. Mediante cotejos dactiloscópicos y entrevistas de control, se logró identificar a ciudadanos de República Dominicana y Bolivia que portaban cédulas y pasaportes colombianos fraudulentos.

El caso en Medellín: Las huellas no mintieron

En la capital antioqueña, un ciudadano dominicano fue detectado tras presentar inconsistencias graves durante su entrevista migratoria. La pericia de los oficiales llevó a realizar un cotejo de huellas dactilares con la Registraduría Nacional del Estado Civil, confirmando que el extranjero no era colombiano y que había obtenido su documentación de forma irregular.

El hombre fue expulsado de inmediato del territorio nacional por el delito de falsedad personal.

El caso en Bucaramanga: Capturados antes de abordar

Simultáneamente, en el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, dos ciudadanos bolivianos fueron interceptados cuando pretendían salir del país con destino a Panamá. Los individuos intentaron identificarse como nacionales colombianos, pero la revisión minuciosa de los documentos reveló el fraude.

Tras confirmarse su verdadera nacionalidad y el origen espurio de sus papeles, ambos fueron expulsados bajo estrictas medidas de seguridad, impidiéndoles el reingreso al país por un periodo determinado.

Alerta por redes de trámites ilegales

Migración Colombia advirtió que estos operativos se han intensificado debido al aumento de ciudadanos extranjeros que buscan la nacionalidad colombiana por medios ilícitos para facilitar su tránsito hacia Norteamérica o Europa. La entidad recordó que el uso de documentos falsos no solo acarrea la expulsión, sino que puede derivar en procesos penales por fraude a resolución judicial y falsedad en documento público.