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Resumen: El Metro de Medellín lanza la tarjeta Cívica de Ryan Castro por su concierto en el Atanasio Girardot. Conozca el precio y las estaciones donde comprarla.

¡El ‘Cantante del Ghetto’ se toma el Metro! Lanzan la Cívica de Ryan Castro y así de fácil la puede conseguir

Desde este 20 de abril, el Metro de Medellín puso en circulación una edición especial de la tarjeta Cívica inspirada en Ryan Castro.

Esta iniciativa surge como antesala al concierto que el artista urbano ofrecerá el próximo 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot, en el marco de su gira internacional ‘Sende World Tour’, denominada para esta ocasión como su gran regreso a casa.

La nueva tarjeta tiene un costo de $12.100 y, según informó el Metro, se puede adquirir en puntos de venta seleccionados del sistema.

Para evitar el acaparamiento y asegurar que la mayor cantidad de fanáticos pueda tener este recuerdo, la empresa de transporte limitó la venta a máximo dos unidades por persona.

Es importante anotar que el valor del plástico no incluye saldo, por lo que los usuarios deberán realizar la recarga habitual en los canales físicos o digitales para poder desplazarse por las líneas de trenes, cables y buses.

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Los seguidores de Ryan Castro que deseen obtener esta pieza de colección pueden acercarse a las taquillas de las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio, Estadio, Universidad y Poblado.

El Metro advirtió que la disponibilidad estará sujeta al inventario en cada punto y la venta se mantendrá activa únicamente hasta agotar las existencias. Una vez adquirida, la tarjeta funciona con la misma tecnología que la Cívica convencional para el pago de la tarifa integrada.

Con esta alianza, el sistema masivo de transporte de Medellín busca integrar la cultura urbana y el orgullo local con el uso cotidiano del servicio, convirtiendo un objeto funcional en un símbolo de la identidad paisa que hoy recorre el mundo.

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