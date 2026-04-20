Resumen: Un ataque con arma cortopunzante durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá dejó dos integrantes del equipo muertos y al agresor fallecido. Videos de seguridad revelaron cómo ocurrieron los hechos, mientras las autoridades avanzan en la investigación y analizan la actuación de quienes intervinieron, algunos de los cuales fueron retenidos y luego dejados en libertad.

¡Imágenes de terror! Revelan video del brutal ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Un hecho violento ocurrido en medio de un rodaje en Bogotá ha generado conmoción en la industria audiovisual del país. Durante la grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso, un ataque con arma cortopunzante dejó tres personas muertas, entre ellas dos integrantes del equipo de producción y el presunto agresor.

El caso se registró el sábado 18 de abril en la localidad de Santa Fe, cuando el equipo realizaba labores en exteriores. Según la información conocida, un hombre llegó al lugar y, sin mediar palabra, atacó a trabajadores de la producción.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Nicolás Perdomo, de 18 años, y Henry Alberto Benavides, de 45, quienes no lograron sobrevivir a la gravedad de las heridas.

El agresor fue identificado como Josué Cubillos, de 24 años, quien también murió en medio de la reacción de otras personas presentes en el lugar. De acuerdo con las autoridades, quienes intervinieron lo hicieron en un intento por detener el ataque, lo que hace parte de las líneas de investigación bajo el argumento de legítima defensa.

Las imágenes que reconstruyen lo ocurrido

Con el paso de los días se conocieron grabaciones de cámaras de seguridad que permiten entender cómo se desarrollaron los hechos. Los videos, captados en un parqueadero cercano al Instituto Roosevelt, muestran el momento en que el atacante se aproxima a una de las víctimas.

En las imágenes se observa al hombre caminando por la zona y, en cuestión de segundos, acercándose por la espalda a uno de los trabajadores que se encontraba apoyado sobre una reja. Sin que hubiera posibilidad de reacción, el agresor utilizó un arma blanca para herirlo gravemente y luego intentó huir del lugar.

#Canal8Chía Imágenes sensibles: Revelan videos de las cámaras de seguridad del ataque ocurrido el pasado fin de semana durante grabación de "Sin senos sí hay paraíso". Grabaciones registran el momento del hecho violento ocurrido en el barrio Los Laches, localidad Santa Fe. pic.twitter.com/BLZX6zWgFw — Canal Ocho Regional (@OchoRegional) April 20, 2026

Tras el primer ataque, otros integrantes del equipo reaccionaron y lo persiguieron, lo que desencadenó una situación de caos que terminó con la muerte del agresor y de otra de las víctimas. Parte de este material será clave dentro del proceso judicial que adelantan las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Investigación en curso y decisiones judiciales

En medio de la confusión generada por el ataque, cuatro personas fueron retenidas por las autoridades. Entre ellas, Jorge Alexander Correa y Nelson Alfonso Sanabria, integrantes del equipo de logística y producción.

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Según informó Caracol Radio, ambos quedaron en libertad horas después, luego de que la Fiscalía no solicitara medida de aseguramiento. La defensa argumentó que actuaron en legítima defensa y que no representan un riesgo para la sociedad; sin embargo, continuarán vinculados al proceso y deberán presentarse ante las autoridades cuando sean requeridos.

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Las investigaciones avanzan para determinar con claridad las circunstancias del ataque. Una de las hipótesis apunta a que el agresor habría actuado en medio de una confusión, posiblemente relacionada con un altercado previo en un centro cercano.

También se ha indicado que presentaba antecedentes de trastornos mentales, entre ellos episodios de violencia y desórdenes asociados al consumo de sustancias.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, señaló que se trataba de una persona con comportamientos agresivos. “Era un tipo violento”, afirmó en declaraciones a medios.

Reacciones y llamado a reforzar la seguridad

El caso provocó una fuerte reacción en el sector audiovisual. La Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales expresó su “profundo dolor y consternación” y advirtió que lo ocurrido “no puede ser tratado como un hecho aislado”.

El gremio también impulsó la tendencia ‘Silencio en el set’, con la que busca visibilizar los riesgos a los que están expuestos quienes trabajan en rodajes, especialmente en locaciones abiertas, y exigir protocolos de seguridad más estrictos.

Por su parte, la productora responsable del proyecto lamentó lo ocurrido y aseguró que “los hechos ocurrieron en un área externa al lugar de filmación” y que el agresor “era ajeno a la producción”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad para analizar este y otros hechos recientes de violencia en la ciudad.

“Vamos a hacer un consejo de seguridad, está citado a primera hora para revisar este y otros hechos de violencia que ha vivido la ciudad en los últimos días. De nuevo, toda mi solidaridad con las familias de las víctimas de este hecho atroz que ocurrió ayer en la localidad de Santa Fe”, afirmó Galán.

Mientras avanzan las investigaciones, el rodaje permanece suspendido y el caso sigue generando debate sobre las condiciones de seguridad en la industria audiovisual y la atención a personas con trastornos de salud mental en el país.