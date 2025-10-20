Resumen: Una profunda socavación cerca de la estación Poblado obligó al Metro de Medellín a suspender el servicio entre Poblado y Aguacatala. La empresa activó un plan de contingencia con buses padrones gratuitos y apoyo de rutas integradas, mientras avanzan las obras de reparación que podrían tardar hasta ocho días, según las condiciones climáticas.

Metro de Medellín activa plan de contingencia: reparación de la vía férrea podría tomar hasta 8 días

El Metro de Medellín informó que la reparación de la vía férrea, afectada por una socavación cerca de la estación Poblado, podría tardar hasta ocho días, dependiendo de las condiciones climáticas.

La emergencia se presentó en la mañana de este lunes 20 de octubre, cuando se detectó una profunda socavación en el terreno que sostiene la vía férrea, lo que obligó a suspender el servicio en el tramo Poblado – Aguacatala de la línea A.

Actualmente, el sistema opera entre Niquía y Poblado, y entre Aguacatala y La Estrella, mientras avanzan los trabajos de evaluación y reparación por parte del Metro de Medellín, la Secretaría de Infraestructura del Distrito y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Plan de contingencia

Para facilitar la movilidad, el Metro activó un plan de transporte alternativo con buses padrones (Metroplús) que prestan servicio gratuito entre Aguacatala y Poblado, con una frecuencia aproximada de seis minutos, dependiendo del tráfico.

Estos vehículos hacen dos paradas: una en la glorieta Las Vegas (cerca del Politécnico Jaime Isaza Cadavid) y otra en la glorieta de La Aguacatala con Las Vegas.

Además, el Área Metropolitana autorizó que las rutas integradas en las estaciones del sur presten servicio hasta Poblado y el centro de la ciudad.

El Metro indicó que, por seguridad, se mantiene control de acceso en las estaciones del sur, mientras se ejecutan los trabajos de reparación.

Un daño de gran profundidad

Las imágenes compartidas por la empresa muestran una socavación considerable, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y las autoridades. Aunque las labores avanzan con prioridad, la entidad advirtió que la reapertura total del servicio dependerá del avance de las obras y del clima.

Mientras tanto, la recomendación para los usuarios es anticipar los desplazamientos, especialmente hacia el sur del Valle de Aburrá, ya que la congestión en el sector del Poblado ha aumentado significativamente.