Resumen: René Higuita protagonizó un emotivo encuentro con James Rodríguez y le dio la bienvenida a Atlético Nacional. El histórico arquero destacó el significado de la camiseta verdolaga, la historia que representa el club y la importancia de su hinchada, mientras James aprovechó el momento para reconocer a Higuita como uno de sus grandes ídolos y expresar la admiración que siente por su trayectoria en el fútbol colombiano.

“Que vengan los triunfos, mi hermano”: el emotivo recibimiento de Higuita a James tras llegar a Nacional

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional ya dejó uno de esos momentos que conectan el presente del equipo con algunas de las figuras más importantes de su historia. El encargado de protagonizarlo fue René Higuita, quien compartió un encuentro con el futbolista y aprovechó la ocasión para darle la bienvenida al conjunto verdolaga.

El exarquero expresó públicamente su alegría por tener a James en el club y le transmitió el cariño que existe hacia el nuevo refuerzo. En medio del encuentro, Higuita le dedicó unas primeras palabras al mediocampista colombiano: “Te amamos, te amamos, bienvenido”.

El gesto estuvo acompañado por un mensaje en el que Higuita hizo referencia a todo lo que representa la camiseta de Atlético Nacional y al vínculo que existe entre el equipo y sus seguidores.

“Mi amigo James, bienvenido a nuestro amado Atlético Nacional”, manifestó el histórico arquero, antes de destacar el significado de vestir los colores del conjunto antioqueño.

Un mensaje cargado de sentimiento verdolaga

Para Higuita, la llegada de James también representa la oportunidad de vestir una camiseta que tiene un peso especial dentro del fútbol colombiano. Por eso, durante su mensaje hizo énfasis en la historia que acompaña al club y en el respaldo de sus aficionados.

“Esta camiseta tiene historia, tiene corazón y tiene una hinchada que siempre nos acompaña”, expresó el exjugador, quien es considerado uno de los grandes referentes en la historia de Atlético Nacional.

La conversación entre ambos también permitió conocer la admiración que James siente por Higuita. El nuevo jugador del conjunto antioqueño se refirió al exportero y reconoció la importancia que tiene para él dentro del fútbol colombiano.

“René, vos sabés lo mucho que te admiro. Siempre le digo ídolo porque lo es”, le dijo James a Higuita.

Las palabras reflejan la relación de admiración entre dos futbolistas que hicieron parte de distintas generaciones de la Selección Colombia y que ahora aparecen vinculados por la llegada del mediocampista al cuadro verdolaga.

Higuita, por su parte, aprovechó el momento para cerrar su mensaje con un deseo para esta nueva etapa de James en el club: “Que vengan los triunfos, mi hermano. Bienvenido al verde”.

El encuentro entre ambos se convirtió así en una de las imágenes que han acompañado los primeros momentos de James como jugador de Atlético Nacional, especialmente por el significado que tiene recibir el respaldo de uno de los nombres más reconocidos de la historia de la institución.

La llegada del mediocampista al equipo antioqueño ha generado expectativa entre los aficionados, mientras comienza una nueva etapa de su carrera en el fútbol colombiano.