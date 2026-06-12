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Resumen: La Línea 1 del Metro de Bogotá recibió su tren número 13 y ya registra un avance superior al 78%, consolidando el progreso del megaproyecto.

Llegó el tren 13: Metro de Bogotá sigue acelerando su marcha y ya supera el 78% de avance

Bogotá continúa dando pasos clave en la construcción de su sistema de transporte más esperado. Este viernes 12 de junio, se confirmó la llegada del tren número 13 de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un nuevo hito que fortalece el avance de una de las obras de infraestructura más importantes del país.

El hecho fue destacado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien resaltó la velocidad con la que han arribado los nuevos convoyes.

“No, no está viendo doble. Ayer celebramos la llegada del tren 12 a Bogotá y hoy… ¡ya son 13!”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

La llegada de este nuevo tren se suma a los avances registrados durante los últimos meses en la ejecución del proyecto, que con corte al 31 de mayo alcanzó un progreso general del 78,69%.

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El mes de mayo de 2026 marcó además un momento histórico para la capital colombiana, luego de que comenzaran las primeras pruebas de los trenes sobre el viaducto, permitiendo que los ciudadanos vieran por primera vez en funcionamiento los convoyes que harán parte del futuro sistema de transporte masivo.

Actualmente, la Línea 1 cuenta con más de 15 kilómetros de viaducto construidos y más de 6.700 metros de vía férrea instalados.

Paralelamente, continúan los trabajos en estaciones, espacio público y en la instalación de los elementos finales de la estructura a lo largo de los 24 kilómetros que tendrá el trazado.

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Con cada nuevo tren que llega al país, el Metro de Bogotá sigue acercándose a convertirse en una realidad para millones de usuarios que esperan una transformación en la movilidad de la capital.

No, no está viendo doble. Ayer celebramos la llegada del tren 12 a Bogotá y hoy… ¡ya son 13! pic.twitter.com/FZAUpdsKCS — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 12, 2026

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