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Resumen: Medellín reportó la atención de 453 menores en riesgo de trabajo infantil durante 2025 y 2026, en el marco de estrategias de protección y restitución de derechos.

Medellín ha atendido a más de 450 menores en riesgo de trabajo infantil

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Alcaldía de Medellín destacó los avances de las estrategias implementadas para prevenir la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes, así como para proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad en las calles de la ciudad.

A través del programa Medellín Entorno Protector de la Infancia y la Adolescencia, la alcaldía ha fortalecido las acciones de prevención, atención y restablecimiento de derechos dirigidas a menores de edad expuestos al trabajo infantil, la mendicidad y otros riesgos asociados a la permanencia en espacios públicos.

Según cifras oficiales, durante 2025 fueron acompañados 308 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación o riesgo de trabajo infantil.

En lo que va de 2026, otros 145 menores han recibido atención institucional mediante procesos de prevención y activación de rutas de protección, para un total de 453 beneficiados en los últimos dos años.

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Además, desde 2024, cerca de 21.801 menores han participado en actividades orientadas al fortalecimiento de habilidades para la vida, la promoción de derechos y la construcción de entornos protectores.

Como parte de esta estrategia, equipos interdisciplinarios realizan recorridos permanentes en distintos sectores de Medellín para identificar casos de vulneración de derechos y brindar acompañamiento a las familias.

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La alcaldía también resaltó programas como Poder Joven, que ofrece alimentación, apoyo escolar y actividades recreativas a hijos de trabajadores informales, evitando que permanezcan en las calles mientras sus padres desarrollan sus labores.

Finalmente, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para reportar cualquier caso de presunto trabajo infantil o vulneración de derechos a través de la Línea 123.

En Medellín cuidamos a nuestros niños, niñas y adolescentes ‼️. Atendemos a más de 21.800 menores de edad, con diferentes estrategias que promueven sus derechos, desarrollo y protección. Acá le decimos: NO al trabajo infantil. pic.twitter.com/0etgXRV4jD — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 12, 2026

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