Metro de Bogotá por fin rodó: histórico primer recorrido del tren marcó esta Navidad

Resumen: El Metro de Bogotá realizó su primer recorrido de prueba en el patio taller de Bosa durante la Navidad de 2025, un hito histórico tras décadas de espera.

El Metro de Bogotá le dio a la ciudad uno de los regalos más esperados en plena Navidad. Este viernes 26 de diciembre, en el patio taller ubicado en la localidad de Bosa, se llevó a cabo el primer recorrido real de uno de los trenes, marcando un hecho histórico para la capital después de décadas de anuncios y promesas.

El desplazamiento tuvo una extensión aproximada de 905 metros y se realizó como parte de las pruebas eléctricas y dinámicas iniciales del sistema.

Durante el recorrido, se verificó el funcionamiento de los rieles energizados, los sistemas de aceleración, frenado y apertura de puertas, elementos clave para la futura operación comercial del proyecto.

Dentro de uno de los vagones estuvo presente el alcalde Carlos Fernando Galán, quien acompañó el ensayo que simboliza uno de los avances más significativos en la historia reciente de la movilidad bogotana.

El momento fue registrado en video y difundido a través de redes sociales oficiales, donde se destacó el carácter real y tangible del sistema férreo.

Según cifras entregadas por la Alcaldía, al cierre de 2025 las obras del Metro de Bogotá alcanzaron un 68,64% de ejecución. Este avance representa un salto considerable frente al 28,98% con el que se recibió el proyecto en enero de 2024, lo que equivale a un progreso cercano al 40% en apenas dos años de administración.

Durante el año también se entregaron infraestructuras clave como la cochera de más de 25.000 metros cuadrados, diseñada para albergar los 30 vagones del sistema, y el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, una pieza fundamental para la movilidad del norte de la ciudad.

De cara a 2026, la alcaldía anunció que continuarán llegando nuevos trenes y se avanzará hacia pruebas más extensas entre el patio taller y las primeras estaciones.

Además, se proyecta la entrega de nuevas obras viales y la transformación de más de 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público a lo largo del trazado.

Con este primer recorrido, el Metro de Bogotá dejó de ser un proyecto abstracto y comenzó a convertirse en una realidad visible para los ciudadanos.

Esta mañana iniciaron las pruebas dinámicas de los trenes de nuestro Metro en la vía de pruebas que se construyó en el patio taller. Este es un hito muy importante para que en mayo del 2026 podamos hacer las pruebas sobre el viaducto .#ElMetroAvanza porque #AquíSíPasa ✅ pic.twitter.com/wxMWehJo4J — Metro de Bogotá (@MetroBogota) December 26, 2025

