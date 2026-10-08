¡Amarraban a los empleados! Cayó ‘Los Cizallas’, la banda de los 33 robos en Bogotá

Resumen: Capturan a seis presuntos integrantes de Los Cizallas, banda señalada de 33 robos a negocios en Bogotá y Madrid con pérdidas de más de $670 millones.
Seis presuntos integrantes de ‘Los Cizallas’, banda señalada de cometer al menos 33 robos a negocios en Bogotá y Madrid (Cundinamarca), fueron capturados. Según la Fiscalía, los asaltos ocurrieron entre abril de 2025 y mayo de 2026 y dejaron pérdidas por más de $670 millones.
En la capital, los hechos se concentraron en las localidades de Engativá, Suba, Antonio Nariño y Chapinero.
La investigación identificó un patrón que se repetía una y otra vez. Los delincuentes entraban a los locales, amenazaban a los empleados con armas cortopunzantes, los ataban y los encerraban en las bodegas. Con el lugar bajo control, sacaban el dinero de las cajas y cargaban con licores, vapeadores, cigarrillos y bebidas energizantes.
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Después de cada asalto de ‘Los Cizallas’, según la Fiscalía, la mercancía iba a parar a una vivienda del barrio Garcés Navas, en Engativá. Allí la guardaban antes de venderla en bares y otros establecimientos.
El cruce de los casos, las pruebas y el trabajo de policía judicial permitieron establecer que robos que parecían aislados tenían demasiadas coincidencias.
Las capturas de ‘Los Cizallas’ se hicieron por orden judicial en Bogotá y Manizales. En los operativos se incautaron tres vehículos, 35 botellas de licor, 339 cajetillas y cajas de cigarrillos, marihuana, bazuco, dinero en efectivo, una cizalla, ropa y gorras.
Los detenidos son Harold Camilo, alias Gordo, señalado como coordinador; Ronald Guillermo, alias Cachetes; José Alberth , alias Cejas; Leonel, alias Cucho; Paula Jessenya, alias Flaca, y Jhon Fredy, alias Zarco.
Un fiscal les imputó ante un juez los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Cuatro de ellos aceptaron los cargos, y cinco deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso contra Los Cizallas.
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