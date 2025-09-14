Metro de Bogotá exige reforzar la seguridad en obras tras incidente con TransMilenio

Resumen: Un incidente en las obras del Metro de Bogotá dejó cuatro personas heridas tras impactar un bus de TransMilenio. La empresa exigió al concesionario reforzar la seguridad, mejorar la señalización, coordinar la maquinaria y capacitar permanentemente al personal, mientras se revisan los protocolos y se suspenden temporalmente las labores en la zona.

Un incidente en las obras del Metro de Bogotá, ocurrido la noche del pasado viernes 12 de septiembre, dejó a cuatro personas heridas. Un elemento de construcción impactó un bus de TransMilenio en la avenida NQS con Diagonal 16 Sur, encendiendo las alarmas sobre la seguridad en el proyecto.

Los afectados fueron atendidos en el sitio y trasladados a centros de salud, donde se confirmó que no tenían lesiones de gravedad. Tras el accidente, las actividades en esa zona fueron suspendidas para revisar los protocolos de seguridad.

¡Llegó el metro a Bogotá! Se cayó la punta de una máquina sobre un transmilenio y dejó heridas a 3 personas… pic.twitter.com/wIjfsvXwxr — Manuel Andres Zamudio (@ManuelZamudioA) September 13, 2025

A través de un comunicado oficial, el Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, expresó su preocupación y exigió al concesionario Metro Línea 1 S.A.S. tomar medidas urgentes.

Entre las exigencias, se destaca la necesidad de garantizar una señalización más visible y designar a un profesional para coordinar la ejecución de las actividades y la circulación de maquinaria. Además, se solicitó el reemplazo de la polisombra por un cerramiento más seguro y la implementación de un programa de capacitación permanente para los auxiliares de tráfico.

Comunicado a la opinión pública frente al accidente ocurrido anoche en uno de los frentes de obra del Metro. La seguridad de las personas es lo más importante para nosotros, por esta razón le reiteramos al concesionario adoptar medidas y propender por el cuidado de todos.… pic.twitter.com/8Ij2wUlk91 — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 14, 2025

La Empresa Metro de Bogotá reiteró que la seguridad de los ciudadanos es la principal prioridad, especialmente ahora que el proyecto ha superado el 62% de su ejecución.