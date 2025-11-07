Resumen: El Metro de Bogotá alcanzó un 67,17 % de avance en sus obras al cierre de octubre de 2025. El proyecto, que conectará Bosa con la calle 72, ya cuenta con tres trenes en la ciudad y 8,5 kilómetros de viaducto construidos. También avanzan las estaciones, el intercambiador vial de la calle 72 y las obras del Patio Taller de Bosa, donde se alistan las instalaciones que recibirán los 30 trenes del sistema para octubre de 2026.

Metro de Bogotá avanza a paso firme: tres trenes ya están en la ciudad y las obras superan el 67 %

El proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá sigue mostrando avances importantes. Según el más reciente reporte, al cierre de octubre de 2025 el megaproyecto alcanzó un 67,17 % de ejecución general, completando tres meses consecutivos con incrementos superiores al 2 % mensual.

La obra, que conectará el sur con el norte de la capital a lo largo de 23,9 kilómetros —desde Bosa hasta la calle 72 con la avenida Caracas—, avanza de manera simultánea en varios puntos de la ciudad.

Los trabajos se concentran en sectores como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la avenida NQS, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas, donde ya se pueden observar las estructuras del viaducto y las estaciones elevándose sobre la vía.

¡El Metro de Bogotá es una realidad! Ya llegamos al 67,17 % de avance, pronto los bogotanos y bogotanas disfrutaremos de esta obra que mejorará la movilidad de miles de familias pic.twitter.com/dH2HusmHRd — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) November 7, 2025

Uno de los hitos más representativos es la llegada de los tres primeros trenes de los 30 que conformarán la flota total del sistema. Estas unidades se suman a los cuatro vehículos multipropósito que arribaron previamente al Patio Taller de Bosa, luego de un recorrido de más de 16.000 kilómetros desde China. El arribo de estos equipos marca el inicio de una nueva fase en la preparación operativa del proyecto, que avanza hacia su etapa de integración técnica y de pruebas.

Las obras visibles en distintos tramos de la ciudad reflejan también el progreso en componentes estructurales clave. Hasta el momento se han construido 8,5 kilómetros de viaducto, de los 23,9 previstos, con una altura promedio de 14 metros.

Esto le podría interesar: Envigado le quiere matar el 1% de esperanza a Millonarios de meterse a los 8 de la Liga

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En paralelo, están en funcionamiento las ocho vigas lanzadoras que facilitan el montaje del viaducto en distintos frentes de trabajo. Otro de los avances destacados es la puesta en operación del intercambiador vial de la calle 72 con la avenida Caracas, una obra complementaria que mejora la movilidad en uno de los puntos más transitados de la capital.

En la avenida Caracas y en la autopista Sur con avenida Primero de Mayo, en el sector del SENA, ya comienzan a tomar forma las estructuras de las estaciones del Metro y TransMilenio que se integrarán dentro del mismo sistema.

La Línea 1 del Metro de Bogotá llegó al 67,17% de avance en octubre. Por tercer mes consecutivo, logramos un avance mensual superior al 2%. Ya hay tres trenes en Colombia y seguimos avanzando para hacer realidad el sueño de toda la ciudad. ¡El Metro avanza! pic.twitter.com/6p4cstI0nc — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 7, 2025

Mientras tanto, en el Patio Taller de Bosa, considerado el corazón del proyecto, avanza la construcción de los talleres de mantenimiento, las subestaciones eléctricas y las plantas de tratamiento de aguas residuales. En ese punto ya está lista una cochera de 25.000 metros cuadrados, que servirá para albergar los 30 trenes del sistema, cuya llegada completa está prevista para octubre de 2026.

La Línea 1 del Metro de Bogotá recorrerá las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos, conectando el suroccidente con el norte de la ciudad.

Con más de dos tercios del proyecto ya ejecutados y avances visibles en distintos sectores, el sueño de contar con un sistema de transporte masivo sobre rieles comienza a tomar forma en la capital colombiana.