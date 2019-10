Messi reveló que quería ‘largarse’ de España por el problema con Hacienda porque se sentía ‘maltratado’

El reconocido futbolista argentino Lionel Messi confesó que se le pasó por la cabeza dejar España, y con ello al Barcelona, debido al problema que tuvo con Haciendo donde se le señaló de presuntamente defraudar cuatro millones de euros.

En aquella época, entre los años 2013 y 2014, el 10 del Barcelona estaba pensando en cambiar de país ya que se sintió ‘maltratado’ por el fisco y por la sociedad española en medio del proceso que se abrió en su contra.

“Tuve en la cabeza el largarme, no por querer dejar el Barça sino por querer dejar España, sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más aquí. Varios equipos estaban ahí pero no tuve ninguna oferta especial porque sabían de mis ganas de seguir en el Barça”, aseguró Messi en una entrevista en ‘El món a RAC1’,

Este caso terminó con un pago voluntario del argentino de 10 millones de euros a Hacienda, más dinero del que presuntamente defraudó por no pagar impuestos por sus derechos de imagen, hecho que estuvo cerca de acabar con su historia en el Barcelona.

“En 2013 ó 2014, cuando empecé a tener el problema con Hacienda y todo lo que salía, fue muy difícil para mí y para mi familia. La gente no sabe lo que es, lo que pasaba, y escucha de oído y habla y opina y un sector de la prensa pensó eso también. Se ensañaron e iban con todo a por mí, y fue duro”, reconoció Messi en el programa citado.