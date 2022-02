¡Courtois se luce y Messi peca! Atajadón del portero merengue al astro argentino en penalti

El astro argentino Lionel Messi no disfruta de una de sus mejores noches en la Champions League donde el ex Barca tu la opción más clara de abrir el marcador por ante el conjunto merengue por medio de un penalti pero el portero Courtois le negó la opción.

La jugada llegó luego que el defensor Dani Carvajal hiciera una falta innecesaria sobre Mbappé y sin dudarlo el #30 tomó la pelota para asegurarse el cobro, pero quién si disfruta de una noche soñada es el guardameta belga quién no solo adivinó el lado del argentino, también controló perfectamente a pesar de su potencia.

The best in the world

pic.twitter.com/ZSs6TwDIus

— Okan Koçyiğit (@Okankocyigiit) February 15, 2022