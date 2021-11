Fue en 2009, en Rosario su ciudad natal, cuando Messi asistió al partido de beneficio «Solidaridad sin fronteras» organizado por la Fundación Atlético de Madrid y la Fundación «pupi» Zanetti, con la intención de conseguir fondos para favorecer a la población más necesitada de su país.

Al encuentro acudieron cerca de 30mil personas junto a más de 200 periodistas, que presenciaron la victoria 6 x 4 del equipo de Maxi Rodríguez (en ese momento capitán del Atlético de Madrid) sobre los amigos de Javier «el pupi» Zanetti.

El encuntro se llevo a cabo en el «coloso Marcelo Bielsa» estadio de Newell’s Old Boys, club del cual es hincha reconocido Lionel Messi, y tuvo consigo otras figuras como Belluschi, Scaloni, Walter Samuel, Coria, Alfredo Berti, Jonás Gutiérrez y «el pocho» Lavezzi, entre otros.

También podria interesarte: Rafa Castillo: «Es la mejor temporada de la história del Pereira en primera división».

Lionel Messi dedicates his goal to Maradona with his iconic Newells' Old Boys' shirt 🇦🇷🙏 pic.twitter.com/2iwcnPngPq

— Photos of Football (@photosofootball) November 29, 2020