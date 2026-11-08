Resumen: Carlos Julián Gallego Duque, ingeniero y docente de 47 años, murió tras chocar su motocicleta contra un furgón en la autopista Medellín-Bogotá, en el sector El Silencio de San Luis. Versiones preliminares señalan que habría perdido la estabilidad al pasar por un hueco en la vía. El hecho ocurrió en un sector cuyo mal estado han denunciado los transportadores desde hace meses.

Meses de denuncias por el deterioro vial: profesor del Pascual Bravo murió tras chocar con furgón en San Luis

Un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en la autopista Medellín-Bogotá, en un hecho registrado en el sector El Silencio, a la altura del estadero El Paisa, en jurisdicción del municipio de San Luis, en el oriente antioqueño.

La víctima fue identificada como Carlos Julián Gallego Duque, de 47 años, ingeniero de profesión, docente de la institución universitaria Pascual Bravo y trabajador de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

De acuerdo con la información conocida, Gallego Duque viajaba los fines de semana hasta la zona de Puerto Nare, en el nordeste antioqueño, para dictar clases, y regresaba de esa actividad cuando ocurrió el siniestro, en la tarde del sábado, según los primeros reportes.

¿Qué se sabe del accidente?

Según las versiones preliminares, el motociclista habría perdido la estabilidad al pasar por un hueco en la vía, lo que presuntamente lo habría hecho invadir el carril contrario y chocar de frente contra un vehículo de carga tipo furgón.

Producto del impacto, el motociclista perdió la vida. Las circunstancias exactas del siniestro deberán ser establecidas por las autoridades competentes, que adelantan la investigación del caso.

Un sector denunciado desde hace meses por su mal estado

El accidente ocurrió en un punto de la autopista Medellín-Bogotá cuyo deterioro ha sido denunciado de manera reiterada por los transportadores que lo recorren a diario. El colectivo Los Magníficos de la Ruta 60 ha reportado cerca de 918 huecos en el trayecto entre El Santuario y Caño Alegre, según un conteo divulgado desde marzo de 2026.

Foto: Redes Sociales. Sector en el que se registró el accidente.

De acuerdo con los transportadores, los huecos no son un problema nuevo en este corredor. Desde hace meses han advertido que el mal estado del pavimento obliga a los conductores a esquivar los cráteres, una maniobra que, aseguran, puede terminar en tragedia cuando se comparte la vía con vehículos de carga y el tránsito es pesado, como suele ocurrir los fines de semana.

Ese tramo, administrado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), comunica a Medellín con el oriente antioqueño y con el interior del país, y ha sido escenario de protestas y cierres por parte de comunidades y transportadores que exigen mejores condiciones para transitar. En 2024, tras jornadas de bloqueos, el Invías anunció labores de mantenimiento en el corredor; sin embargo, los usuarios aseguran que el deterioro continúa y que los huecos siguen poniendo en riesgo a quienes transitan por la zona.

Los huecos en la vía representan un peligro adicional para los motociclistas, quienes pueden perder el control de sus vehículos al pasar sobre estos obstáculos, especialmente cuando se desplazan a altas velocidades o en horas de la noche.

Un llamado a la precaución

Este nuevo hecho se suma a otros accidentes graves registrados en los últimos meses en la autopista Medellín-Bogotá, uno de los corredores viales más importantes de Antioquia, por donde transitan a diario miles de vehículos de carga, buses de servicio público y motocicletas.

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Mientras avanza la investigación, familiares, colegas y allegados de Carlos Julián Gallego Duque lamentan la pérdida de un hombre que combinaba su labor en EPM con la docencia, una vocación que lo llevaba cada fin de semana hasta Puerto Nare para formar a nuevos profesionales y que hoy deja un vacío en sus dos lugares de trabajo y entre sus estudiantes.

El caso reaviva, además, las denuncias de los transportadores del oriente antioqueño sobre el estado del corredor entre El Santuario y Caño Alegre, donde, según sus propios conteos, los huecos se cuentan por centenares y los accidentes continúan ocurriendo.