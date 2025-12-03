Resumen: Medellín avanza en la construcción colectiva de la Política Pública de Educación Postsecundaria con 13 mesas ciudadanas y acompañamiento de la Universidad Nacional.

Así se está decidiendo la educación postsecundaria en Medellín: 13 mesas ciudadanas en marcha

La educación postsecundaria en Medellín avanza hacia una transformación colectiva. La Alcaldía, a través de Sapiencia, puso en marcha un proceso amplio y participativo para construir la Política Pública de Educación Postsecundaria, un instrumento clave que guiará las decisiones del sistema educativo en los próximos años y que busca responder, con evidencia y participación ciudadana, a las necesidades reales de estudiantes, familias, docentes y comunidades.

El ejercicio, acompañado técnicamente por la Universidad Nacional de Colombia, incluye la realización de 13 mesas de trabajo con estudiantes, académicos, expertos, organizaciones sociales, sectores productivos y ciudadanía general.

Lea también: ¡Fin a la fuga! Cae en Madrid alias ‘Mono Gerly’, cerebro financiero del ELN

Estas mesas, junto con entrevistas y encuestas abiertas, permitirán recoger propuestas, identificar barreras de acceso, permanencia y graduación, y construir soluciones que partan de la experiencia de quienes viven el sistema educativo.

El proceso se desarrolla en tres fases. La primera consistió en la revisión documental y normativa para consolidar un diagnóstico común sobre el estado de la educación postsecundaria. La segunda, actualmente en curso, se centra en la participación directa a través de las mesas sectoriales y los espacios de escucha activa. La tercera implicará sistematizar toda la información, organizarla en problemáticas y alternativas de solución, y construir una hoja de ruta clara para la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Una vez finalizado el análisis, Sapiencia realizará un evento público de socialización para presentar los resultados a los ciudadanos y reconocer el aporte de cada participante.

Con este proceso, Medellín fortalece la democracia local y apuesta por decisiones que nacen del diálogo, la evidencia y el trabajo conjunto con la gente.

Más noticias de Medellín