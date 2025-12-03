Así se está decidiendo la educación postsecundaria en Medellín: 13 mesas ciudadanas en marcha

Resumen: Medellín avanza en la construcción colectiva de la Política Pública de Educación Postsecundaria con 13 mesas ciudadanas y acompañamiento de la Universidad Nacional.
La educación postsecundaria en Medellín avanza hacia una transformación colectiva. La Alcaldía, a través de Sapiencia, puso en marcha un proceso amplio y participativo para construir la Política Pública de Educación Postsecundaria, un instrumento clave que guiará las decisiones del sistema educativo en los próximos años y que busca responder, con evidencia y participación ciudadana, a las necesidades reales de estudiantes, familias, docentes y comunidades.
El ejercicio, acompañado técnicamente por la Universidad Nacional de Colombia, incluye la realización de 13 mesas de trabajo con estudiantes, académicos, expertos, organizaciones sociales, sectores productivos y ciudadanía general.
Estas mesas, junto con entrevistas y encuestas abiertas, permitirán recoger propuestas, identificar barreras de acceso, permanencia y graduación, y construir soluciones que partan de la experiencia de quienes viven el sistema educativo.
El proceso se desarrolla en tres fases. La primera consistió en la revisión documental y normativa para consolidar un diagnóstico común sobre el estado de la educación postsecundaria. La segunda, actualmente en curso, se centra en la participación directa a través de las mesas sectoriales y los espacios de escucha activa. La tercera implicará sistematizar toda la información, organizarla en problemáticas y alternativas de solución, y construir una hoja de ruta clara para la ciudad.
Una vez finalizado el análisis, Sapiencia realizará un evento público de socialización para presentar los resultados a los ciudadanos y reconocer el aporte de cada participante.
Con este proceso, Medellín fortalece la democracia local y apuesta por decisiones que nacen del diálogo, la evidencia y el trabajo conjunto con la gente.
