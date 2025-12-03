¡Fin a la fuga! Cae en Madrid alias ‘Mono Gerly’, cerebro financiero del ELN

Resumen: Capturan en Madrid, España, a alias ‘Mono Gerly’, tercer cabecilla del ELN y fugitivo requerido por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Usaba empresas fantasma para legalizar activos.

La Policía Nacional, en colaboración con autoridades españolas y la Fiscalía General de la Nación, ha logrado un golpe significativo contra la estructura financiera del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con la detención en Madrid de alias ‘Mono Gerly’.

Este ciudadano colombiano era intensamente buscado por los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Según informaron las autoridades, el detenido era un integrante clave, con trayectoria desde 2004, del Frente de Guerra Oriental, estructura que opera principalmente en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

El cerebro financiero del Comando Central

Dentro de la estructura criminal, alias ‘Mono Gerly’ se situaba como el tercer cabecilla del Comando Central del ELN. Su rol no era militar, sino financiero: articular actividades ilícitas como blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravados.

Su modus operandi consistía en crear un sofisticado sistema para dar apariencia de legalidad a los vastos recursos procedentes de actividades del narcotráfico y la extorsión.

Utilizaba una red compleja que incluía empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera para mover fondos dentro y fuera del país.

Además de manejar los laboratorios para el procesamiento de narcóticos, el fugitivo era el encargado de desplegar redes de apoyo al terrorismo y legalizar el dinero en efectivo y los dólares ilícitos a través de la compra de terrenos, fincas, vehículos e inmuebles, así como la adquisición de divisas en casas de cambio.

La investigación se aceleró cuando se estableció que alias ‘Mono Gerly’ se había afincado en Madrid desde el pasado mes de octubre, junto a su pareja. Aunque cambiaba constantemente de ubicación para evadir a las autoridades, el seguimiento policial detectó la posibilidad de que hubiera abierto un comercio en el centro de la capital española. La operación culminó exitosamente al localizar al individuo.

